CHP'li Ercan’dan AKP'li Dokuzlar’a; “Ses tonunu duymuş olduk”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, bugün partisinin ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Pazar günü yapılacak ön seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ercan, seçimin detaylarını ve seçim pusulasını açıkladı.

“SES TONUNU DUYDUK”

Geçtiğimiz gün yaptığı toplantı sonrası AK Parti İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’ın toplantı yapmasına değinen Ercan, “ AKP ilçe Başkanı da sizleri apar topar çağırmış. Kendisinin ses tonunu duyduk. Bir ilçe başkanı olduğunu gördük. Bu da kente bir katkıdır. Sayın ilçe başkanının yaptığı açıklamaları okuduk. Neresinden tutsak diye düşündük.

“DİKSİYON İÇİN FAYDALI”

Hepsi aynı modda aynı tonda kalıplaşmış cümleler kullandığı için çok da cevap verilecek bir şey görmüyorum. Meclisin çalışamadığını söylemiş. Meclis matematiğinde çoğunluğunun kendilerinde olduğunu biliyor. Açıklamasını kağıda bakarak okumuş. Bu da iyi bir şey. Diksiyon için faydalı” şeklinde konuştu.