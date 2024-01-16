Kocaeli’de nüfusun artmasıyla birlikte şehrin kaçınılmaz sorunlarından bir tanesi de trafik problemi oldu. D-130 karayolu Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan kentimizin önemli alışveriş merkezlerinden olan Outlet Center ve 41 Burda AVM’nin en önemli sorunlarından biri de trafik, özelikle iş çıkış saatlerinde araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekiyor. Araçlar zaman zaman durma noktasına kadar geliyor. Vatandaşlar uzun zamandır devam eden trafik sorunundan dolayı şikayetlerini belirtirken durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyorlar.
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Alışveriş Merkezleri Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki trafiği kilitliyor
D-130 Karayolu Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan alışveriş merkezleri işten çıkış saatlerinde kilit hale geliyor. Araçlar zaman zaman durma noktasına kadar geliyor. Vatandaşlar bu durumun çözülmesini istiyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Bağımsız - Akşam saatleri, Hafta sonları. vb. sürekli sorun yaşıyoruz. bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor.
Queen - Bu yoldaki sorunlardan bir tanesi, Gölcük ayrımında araçların arkadan gelip tam girişe burunlarını sokarak sıraya girmiş ailesine biran önce kavuşmak isteyen yüzlerce insanın önüne geçmesidir. Bu hayvan cinsleri ile ilgili emniyet uyumaktadır. Emniyete iyi uykular diliyorum. Ayrımdan hemen ilerde bekleyen polisleri burada görevlendirip yol hakkını gasp eden hayvanlara ceza keserek belki ehlileştirebilirler. Mutlu Kocaeli için birşey yapmış olurlar!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.