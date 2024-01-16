Alışveriş Merkezleri Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki trafiği kilitliyor

Kocaeli’de nüfusun artmasıyla birlikte şehrin kaçınılmaz sorunlarından bir tanesi de trafik problemi oldu. D-130 karayolu Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan kentimizin önemli alışveriş merkezlerinden olan Outlet Center ve 41 Burda AVM’nin en önemli sorunlarından biri de trafik, özelikle iş çıkış saatlerinde araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekiyor. Araçlar zaman zaman durma noktasına kadar geliyor. Vatandaşlar uzun zamandır devam eden trafik sorunundan dolayı şikayetlerini belirtirken durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyorlar.