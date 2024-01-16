Bakan Güler'den terörle mücadele açıklaması: Artık yurt içinden şehit haberi gelmiyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güler, "Ordunun orada ne işi var?" gibi eleştirilere yanıt vererek, "Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Bu, terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor. Eğer orada olmasaydık, şehirlerimizde daha büyük bedeller ödenecekti" dedi.

Bakan Güler, son 25 günde gelen 21 şehit haberiyle ilgili muhalefetten ve uzmanlardan gelen eleştirilere de değindi. Bakan Güler, ordunun terörle mücadeledeki rolünün önemli olduğunu vurguladı. "Teröristlerin yanı başımızda yuvalanmasına izin veremeyiz" diyen Güler, 2016'dan itibaren uygulanan sınır ötesi operasyonların ve terörle mücadele stratejisinin başarısına dikkat çekti. Ayrıca, Suriye'de alınan tedbirlerin ve yürütülen operasyonların bölgedeki durumu değiştirdiğini belirtti.



Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2019'da başlattığı Pençe Harekatları sayesinde terör örgütünün hareket kabiliyetinin önemli ölçüde sınırlandırıldığını ve bu operasyonlarla PKK'nın ağır tahribata uğratıldığını açıkladı. Üs bölgesi stratejisiyle 30 kilometre derinlikte güvenli bir hat oluşturduklarını ve Pençe-Kilit operasyonu ile bu bölgede önemli başarılar elde edildiğini ifade etti.

PKK'NIN HAREKAT ALANLARI ÖNCELİKLİ HEDEF

Ayrıca, bölgedeki terör örgütü mühimmat aktarımlarının sona erdirildiğini ve PKK'nın harekat alanlarının öncelikli hedef haline geldiğini belirtti. Bakan Güler, "Ülkede tesis edilen güven ve huzur ortamına kolay gelinmedi" diyerek, eğer TSK bölgede olmasaydı, sınırlara yönelik saldırıların devam edeceğini ve şehirlerde daha büyük bedeller ödeneceğini vurguladı.

80 DOKTOR ÜSLERDE GÖREV YAPIYOR

Bakan Güler, PKK'lı teröristlerin üs bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda alçakça hareket ettiklerini, ancak birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan güler ayrıca, üs bölgelerinde 80 doktorun görev yaptığını söyledi ve sahra hastaneleri hakkında da bilgi verdi. Güler, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve son teknoloji koruyucu sistemlerin kullanıldığını ifade etti.

Güler son olarak, terör örgütüne destek sağlayan ülkelerin planlarını boşa çıkarmakta kararlı olduklarını ve Türkiye'nin güney sınırları boyunca bir terör koridorunun kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: karar