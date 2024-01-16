- Asayiş

Polisin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu!

Çayırova ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçarken çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan sürücü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Polisin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu! mask

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık O.U, vefat eden polis memuru Hıdır Canoluk'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

O.U'nun son sözleri ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Bu arada aynı davada yargılanan 2 sanığın, dosyasının ayrılmasına hükmedildiği belirtildi.

Öte yandan sanık O.U'nun, yargılandığı başka bir davada, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 416 gün para cezasına mahkum edildiği öğrenildi.

- Olay

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, 24 Şubat 2023'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurmak istediği 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü O.U, kaçarken polis memuru Hıdır Canoluk'a (41) çarpmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru, 3 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden sürücü O.U. tutuklanmış, saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen 2 zanlıya adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2 kişi ise serbest bırakılmıştı.

# karar, Ağır ceza, Para

16 Oca 2024 - 17:45 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.631.976 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL