İbn-i Sina’nın mucize tedavisiydi! Sarımsağı böyle yiyince tam bir şifa bombası oluyor

İbn-i Sina, El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde, sarımsağın sağlığa olan etkilerini ayrıntılı olarak anlatmıştı.
Sarımsak, antibiyotik gibi çalışırken, bal ise virüslere karşı koruma sağladığı ifade edildi.
O dönemin önemli kişilerinin tedavilerinde sarımsak kullanan İbn-i Sina, modern tıbbın öncüsü sayılmaktadır.
İbn-i Sina, sebze, meyve, bitki ve besinlerin faydalarını deneyerek ortaya çıkarmıştır.
İbn-i Sina'nın sarımsakla ilgili tavsiyeleri, şifa kaynağıdır.
İşte bunlardan bazıları:
- Pişmiş sarımsak, diş ağrısına iyi gelir. Pişmiş sarımsakla gargara yapmak, ağrıyı azaltır.
- Sarımsak, yabani nane ile kaynatılıp içilirse veya cilde sürülürse, bit sorununu çözer.
- Ezilmiş sarımsak, bal ile karıştırılıp yenirse, balgamı temizler.
- Hamileler ve hastalar, sarımsak tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.
Sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Sarımsak, manganez, B6 vitamini, C vitamini, selenyum ve lif içerir.
Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü ve kan basıncını düşürür, kalp hastalıklarını önler, Alzheimer ve demans riskini azaltır, kemik sağlığını korur, allicin adlı madde ile serbest radikallerle savaşır, tansiyonu dengeler, egzersiz sonrası kas hasarlarını iyileştirir, kanser riskini azaltır, karaciğeri destekler, doğal bir antibiyotiktir, mesane enfeksiyonlarına karşı etkilidir ve kanser tedavisinde kullanılır.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.