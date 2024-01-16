16 Oca 2024 - 17:56 - Sağlık

İbn-i Sina’nın mucize tedavisiydi! Sarımsağı böyle yiyince tam bir şifa bombası oluyor

Sarımsak ve balın sağlığımız için harika bir ikili olduğu ortaya çıktı. Bu ikiliyi birlikte tüketmeyi bin yıl önce İbn-i Sina tarafından önerildiği ortaya çıktı.