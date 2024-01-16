Hatay'da korkutan deprem

6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen iller arasında olan Hatay bugün saat 17.46'da yeniden sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'ne göre, Konaklı-Dörtyol bölgesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli'nin verilerine göre, bölgede yaşanan depremin derinliği tam 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: karar