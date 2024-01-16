Hatay'da korkutan deprem

6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen iller arasında olan Hatay bugün saat 17.46'da yeniden sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'ne göre, Konaklı-Dörtyol bölgesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli'nin verilerine göre, bölgede yaşanan depremin derinliği tam 5 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: karar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.