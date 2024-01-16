16 Oca 2024 - 18:18- Asayiş G:

Hatay'da korkutan deprem

Hatay'ın Dörtyol-Konaklı bölgesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre, depremin derinliği tam 5 kilometre.
Hatay'da korkutan deprem mask

6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen iller arasında olan Hatay bugün saat 17.46'da yeniden sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'ne göre, Konaklı-Dörtyol bölgesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli'nin verilerine göre, bölgede   yaşanan depremin derinliği tam 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: karar

16 Oca 2024 - 18:18 - Asayiş

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