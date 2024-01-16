16 Oca 2024 - 18:30- Gündem G:

Rüzgar 1 aydır kayıp!

İREM GÜLER
İREM GÜLER Tüm Haberleri
Rüzgar 1 aydır kayıp! mask

Sahibi şu ifadelere yer verdi: "Köpeğimiz Rüzgar 6 Aralık Çarşamba günü İzmit topçular mahallesinde kaybolmuştur. İsmine duyarlı, erkek golden. Tüyleri sarı ve göz çevresinde koyu kahveli halkalar var. Kırmızı ince bir tasması var. Bulanların ya da görenlerin 0536 066 73 89 numarayı aramasını rica ederim."

16 Oca 2024 - 18:30 - Gündem

Muhabir  İrem Güler

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.631.976 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL