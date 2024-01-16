Hatay, Sakaryaspor'a patladı: 5-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, tur mücadelesinde Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip maçı 5-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Maçta Hatayspor'un galibiyet golleri; 4, 24, 32 ve 90. dakikalarda Strandberg ve 41. dakikada Dele-Bashiru'dan geldi. Sakaryaspor'un tek golü ise 19. dakikada Dimitrov'dan geldi.

Hatayspor galibiyet hasretini kupada bitirdi

Hatay ekibi, ligde çıktığı son 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik almıştı. Atakaş Hatayspor bir önceki galibiyetini yine kupada Düzcespor'u mağlup ederek kazanmıştı.

Kaynak: ntvspor