Hatay, Sakaryaspor'a patladı: 5-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, tur mücadelesinde Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip maçı 5-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.
Maçta Hatayspor'un galibiyet golleri; 4, 24, 32 ve 90. dakikalarda Strandberg ve 41. dakikada Dele-Bashiru'dan geldi. Sakaryaspor'un tek golü ise 19. dakikada Dimitrov'dan geldi.
Hatayspor galibiyet hasretini kupada bitirdi
Hatay ekibi, ligde çıktığı son 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik almıştı. Atakaş Hatayspor bir önceki galibiyetini yine kupada Düzcespor'u mağlup ederek kazanmıştı.
Kaynak: ntvspor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.