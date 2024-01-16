Emekliye sadaka gibi ek zam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi.
"SON 5 GÜNDE 114 HEDEF VURULDU"
Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
* "Saldırıların ardından şehit yakınlarımızın bir kısmıyla telefonda görüştük. Kendilerine taziyelerimizi sunduk, devlet ve milletimiz adına minnettarlığımızı ifade ettik. Tarih bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen şehit ailelerin metaneti, vakarı karşısında duygulanmamak ele değil. Şehitlerimizin kanlarını her zaman olduğu gibi yerde bırakmadık. Son 5 günde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. MİT 12 Ocak'tan bugüne kadar toplam 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir.
* Emniyet ve jandarma operasyonlarında yılbaşından bu yana terörle iltisaklı 465 kişi gözaltına alınmıştır. Cumartesi günü yaptığımız güvenlik toplantısında sahadaki güncel durumu değerlendirdik. Güvenlik birimlerimize tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik. Bugünkü kabine toplantımızda son dönemde artan terör saldırılarını da tüm yönleriyle ele aldık.
"ÜLKEMİZİ TERÖR KORİDORUYLA KUŞATMA SENARYOLARINI YIRTIP ATTIK"
* Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi bölgemizde teröristan kurmak isteyenleri rahatsız etmiştir. Kimi zaman ülkemiz içindeki aparatlarını harekete geçirerek, kimi zaman ülkemizi işgalci olarak suçlayarak, uluslararası arenada bizi sıkıştırmaya çalışarak, sosyal medya üzerinden yalan yanlış bilgiler yayarak hain terör eylemlerini destekleyerek gerçekleşmiştir.
* Türkiye bölücü ele başlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe girişimleri daha da artmıştır. Silah, mühimmat ve eğitim, himaye desteği bölücü terör örgütüne hız kazanmıştır. Her ne kadar birileri anlamasa da sınır ötesi operasyonlarımızda sadece güney sınırlarımızın huzur ve güvenliğini garanti altına almadık. Ülkemizi bir terör koridoruyla kuşatma senaryolarını da yırtıp attık. Teröristlerin zulümleri sebebiyle göç edecek göçmenlerin kendi topraklarında kalmasını gerçekleştirdik.
"ÜLKEMİZİN BÖYLE BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYA OLMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ"
* Geçici sığınmacı statüsüyle 620 binden fazla Suriyeli terörden kurtarılmış güvenli bölgelere geri dönmüştür. Yeni militan devşiremeyen, sürekli güvenlik güçlerimizin baskısı altında ezilen terör örgütü bölücü rolü imkanı bulamamıştır. Askeri mevcudiyetimiz hem vatanımızın güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Bundan geriye dönüş asla sözkonusu olamaz. Türkiye bölücü terör tehdidini ya kaynağında kurutacak ya da eskiden olduğu gibi sınırları içinde şehirlerin sokaklarında, mahallelerinde verecektir. Ülkemizin böyle bir felaketle karşı karşıya olmasına müsaade edemeyiz. Evlatlarımızın terörsüz bir iklimde büyüyebilmeleri içinde sonuna kadar vermek mecburiyetindeyiz.
"SINIR ÖTESİ OPERASYONLARIN NASIL DARALTILACAĞI GÜNDEMİMİZDE YOK"
* Israrlı beyanlar, sınırlarımız ötesinde görev yapan askerlerimiz başta olmak üzere milletimizin canını sıkmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Türkiye başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını çok açık ve net göstermiştir. Haritaları değiştirmeyi sürekli gündemde tutanların, Sevr dayatması yapanların hesaplarını altüst etmiştir. Sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı gündemimizde yoktur. Nasıl genişleteceği gündemimizdedir.
* Irak'ta veya Suriye'de eli kanlı caniler var oldukça içimiz rahat etmeyecektir. Emperyalistlerin teröristan planları masada oldukça hiçbirimiz kendini güvende hissedemeyiz. Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgede harekatlarımız sürecektir. Suriye'de Tel Rıfat, Aynel Arab, Haseke, Münbiç hattında sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız.
"YA YANIMIZDA YER ALIRLAR YA DA KARŞIMIZDA"
* Buralarla ilgili bize verilmiş ancak tutulmamış sözler vardır. Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez. İnşallah önümüzdeki aylarda kimin hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. Yeni harekatlarla sadece şehitlerimizin dökülen kanların, yitirdiğimiz canların hesabını sormakla kalmayacak, geleceğimizi de güvence altın alacağız. Kimliği ne olursa olursa herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda. Bu işin ortası, idare-i maslahatçılığı, gri alanı, sağıra yatılacak tarafı yoktur. Biz bu hususta çok netiz, kararlıyız, azimliyiz.
* Terör örgütünün dışarıdaki destekçileri, içerideki uzantılarıyla berber tamamen yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz. Terör gibi milli meselede dahi bozgunculuk yapanları, bölücü örgütün tezleriyle hükümetimize saldıranların maşeri vicdana havale ediyorum. 4-5 oy fazla alacağım diye bölücü örgütü kırmızı halıyla karşılayanlar elbette bu yaptıklarının hesabını sandıkta verecektir.
* İstanbul Boğazı'nda yapılan 100 savaş gemimizin gerçekleştirdiği geçit töreni hafızalara kazınmıştır. Bu geçit töreni kimin Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün mirasına sahip çıktığını, kimin istismarını yaptığını ortaya koymuştur. Siyasetten medyaya, akademiden kültür sanata, geniş alana tezgah alana tezgah açan işportacıların ortak özelliği menfaatperestlik, mürailiktir, samimiyetsizliktir.
"BİRİLERİ AYNI KARANLIK SENARYOLARI TEKRAR SAHNELEMEYE ÇALIŞMAKTADIR"
* Türkiye'nin rejimi ile ilgili tereddütler 29 Ekim 1923'de 'Yaşasın Cumhuriyet' nidalarıyla bitmiştir. Ülkemizde kimsenin Cumhuriyetle ilgili tereddütü yoktur. Kimsenin Cumhuriyetimizin banisiyle derdi yoktur. Devletin bütünlüğü, milletin birliği, ülkenin esenliği ile sıkıntısı yoktur. Her kim bu kavramlar üzerinden kendine alan açmaya çalışıyorsa bir büyük yanlışın içindedir. Her kim bu tartışmaları siyasi rant kapısı haline getirmeye uğraşıyorsa bir büyük yanlışın tam merkezindedir. Varmış gibi gösterilen bu tür tartışmalar üzerinden eskiden beri ülkemizde siyaset ve toplum mühendisliği yapıldığını unutmuyoruz.
* Bu tartışmaları kimin alevlendirdiğini, bunlardan kimin çıkar sağladığını hangi piyonlar kullanılarak ülkemizin nerelere sürüklendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri aynı karanlık senaryoları tekrar sahnelemeye çalışmaktadır. Kadrolu provokatörlerin bir anda sağdan solda yeniden arzı endam etmesi herhalde tesadüf değildir. Her kim niyetini bozar ve yolunu şaşırırsa son 10 yılda yaşananlar akıbetinin ne olacağını göstermeye yeterlidir. FETÖ, PKK'ya kadar bu senaryoda kullanılan örgütlerinin acı sonları dahi tek başına almasını bilen için ibret vesikasıdır.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL
* Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(21 )
Anani Da Al Gi̇t - VER YETKİYİ !!! ALIRSIN İLETKİYİ !!! DURMAK YOK OY VERMEYE DEVAM...
Cafer Güneş - Emeklilere ,31 mart seçimlerine yakın ağızlarına bal çalarlar (bayram ikramiyesi 3.000 lira yaparlar) yine aynı tas aynı hamam devam eder.
Cemal - Bu rakamla emekli iyice açlık sınırının altında kalmıştır. Allah fakir , fukaranın , emeklinin yardımcısı olsun . 10 binle 4 kişilik çekirdek aile nasıl ev kirası öder , nasıl öğrenci okutur , ne yer ne içer bundan daha iyi lider yok diyenler .nerde o arkadaşlar Nerdeyse açlık sınırının yarısı bu maaş . Ne yapsın bu insanlar anlatsınlarda öğrensin milyonlar .
İzmi̇tli̇ - Hep SSK ve bağkur emeklisinin hakkını gasp ediyorlar.Allah belanızı versin sıralı.Çoluk çocuğunuzun çıksın inşallah.Bizler nasıl sürünüyorsak,sizlerde sürüm sürünüp acı çekerek ölün inşallah.
Öfkeli Emekli - Kısa özet geçelim. 2002 yılında en düşük emekli aylığı 257 Tl, Asgari ücret 184 TL. 2023 Temmuz asgari ücret 11.402 TL en düşük emekli aylığı 7500 TL: Aradaki fark 3.902 TL. 2024 en düşük emekli aylığı 10.000 TL, Asgari ücret 17.002 TL aradaki fark 7.002 TL. Durum gayet net. Sonuç Emekli açlık ve sefalete itilmiştir. Üzgün, kırgın, öfkeli her ne dersem diyeyim emeklinin ruh halini anlatmaya yetmeyecek.
Söz - Saray kendine %80 memura temmuzda %80 ocakta%50 emekliye %5 adam utanır tabi ar damarınız varsa Allah şahit olsun şart olsun ne erdoğana ne akp ye bir emekli olarak ömrüm boyunca oy vermiyeceğim
Hakan - Önceden kaç kez oy verdin adam gibi onu söylede yorum yapalımmm
Vatandaş Emekli - Emekliye emzik .oyalansın diye.
Rafet El Roman - Emekli memur olarak 2024 ocak ayı maaş zammını ve farkları almadık gazate ler çatır çatır ödeniyor diye yazarken zam mam almadık eeeeee sanada oy yok bilesin sen emekli memuru ezde dur bakalım seçimlerde görüşürüz.
657 - Sanki çalışırken Devlete,Millete çok faydanız vardıda, nasıl çalıştığınız ortada,emekliliktede konuşorsunuz,faydasızlar,siz bir kısım memurlar, Devletin sırtında kambursunuz,on memurun yaptığı işi özelde bir kişi yapıyor,size bu çalışma şekliyle babanızın dükkanı olsa bir gün çalıştırmaz,fazla traş yapma maaşlarınız yattı,hadi doooğru kuyumcuya.
Şahsım - Emeklilerin iktidara ders vermek için oy vermeyeceğini mi düşünüyorsunuz halâ?
kurt - Biz emeklilerde yerel seçimde Cumhur ittifakına vereceğimiz oyu açıklıyoruz, YÜZDE 5 .
%5'lik Emekli̇ - Bence Cumhurbaşkanı 21 yıldır iktidarda, artık yoruldu, Emeklilere kibarca diyorki, yeter artık beni ve partimi artık seçmeyin.
Nuri19074141@icloudcom - HÜKÜMETİN GELECEĞİ YEREL SEÇİMLERE BAĞLI OLACAK HERHALDE.YEREL YÖNETİMLERİ KAYBEDEN HÜKÜMET SEÇİMLERDEN SONRA BU MİLLETİN ÖNÜNE ERKEN SEÇİM SANDIĞINIDA GETİRMEK ZORUNDA KALACAKTIR.ERKEN SEÇİMDEDE YANDAŞLARIYLA BERABER TARİHİN TOZLU SAYFALARINA BİR DAHA TBMM YE GELMEMEK ÜZERE GÖMÜLECEKLERDİR.
Emekli Amca - Sorgusuz sualsız akp ye oy veren emekliler hadi halay çekin şimdi.
Emekli̇ - EMEKLİ İÇİN SEN YAŞAMA VERDİĞİMİZLE YETİN ANLAYIŞI.ZATEN VERECEĞİNİ, OCAK AYININ BAŞINDAKİ VERGİ ORANIYLA,ELEKTRİKLE,SUYLA,DOĞALGAZLA FAZLASIYLA CIKARTTILAR.EMEKLİ BU OYUN SENİN GİBİ DAR GELİRLİ,ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN.,ANLAMI ŞU BEN ZENGİNİN HÜKÜMETİYİM,ONLARIN GELECEĞİ İÇİN VARIM.BİZ EMEKLİLERDE ŞUNU İDRAK ETMELİYİZ,YEREL YÖNETİMLERİ BUNLARIN VE YANDAŞLARININ ELLERİNE TESLİM ETTİĞİMİZDE DAHA KÖTÜ GÜNLERİN BİZLERİ BEKLEDİĞİNİ UNUTMAYALIM.BUNUN UNUTULMAMASINI 31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE VERECEĞİN OYLARLA ELİNDEKİ YETKİNİ KULLANARAK GÖSTERMEN OLSUN.
Emekli - Memura verilen seyyanen zam derhal memur emeklisine de verilmelidir bu fark 12 bin TL oldu. naberrrrr
Kullar Ali - Bakar mısınız, Kabine 2024 yılını ''emekliler yılı'' ilan etmiş..Ne mutluluk ve lütuf..Vay vay vay.
Yenidoğan - AYIPTIR % 5 SADAKA MI VERİYORSUN YAZIKLAR OLSUN AL ZAMMINI BAŞINA ÇAL ZAMMINI DA İSTEMİYORUZ SENİ DE İSTEMİYORUZ
alikahyayahya - BİZİMDE AKP YE VERECEĞİMİZ OY BELLİ OLDU % 5 ALIN TEPE KULLANIN İŞÇİ EMEKLİSİNİN MEMUR EMEKLİSİNDEN NE EKSİĞİ VAR ÇOK YAZIK ÇİFTE STANDARD OLMAMALIYDI İŞÇİ EMEKLİSİ BUNU HESABINI 31 MARTTA MUHAKKAK SORAR
Tekavit - Soracağını tahmin etmiyorum.Mayista davul zurna ile goyduk mu diye halay çekerken iyi miydi . Daha beter ağlayın şimdi..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.