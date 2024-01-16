Emekli maaşları açıklandı, e-Devlet çöktü

Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni yılın ilk kabinesinde emekliye yapılacak zam da görüşüldü.Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını duyurdu.Bu açıklamanın ardından e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemleri yapmak isteyen yurttaşlar yoğunluk oluşturdu.Yoğunluk nedeniyle e-Devlet sisteminde erişim sorunu yaşandı. Sisteme giriş yapıldığında "Bu sayfa çalışmıyor" hatası ile karşılaşan yurttaşlar mağdur oldu.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLMUŞTU?
Kabine toplantısının ardından kameraların karşısında konuşan Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi. Erdoğan, temmuz ayında memur maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtti.Erdoğan böylece, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da duyurdu.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kamil - 15 milyon emeklinin olduğu bir ülkede bu iyi para, devlet nasıl para yetiştiriyor şaşmak gerekli. her 5 kişden 1 tanesi emekli hazırdan yiyici, milleti 40 yaşında emekli yaptılar, ardından EYT furyası geldi bu halkın işi gücü yok hazır yiyici emklilere vergileri ile maaş yetiştşrsin. Emekli yaşı en az 65 olmalı.
Can Cicek - bu emekli hesap sormasa yaziklar olsun resmen bizlerle akp ve tuik dalga geciyor
Alikahyayahya - NEYMİŞ TEMMUZ DA MEMUR İLE İŞÇİ EMEKLİ MAAŞLARI EŞİTLENECEKMİŞ ANLAT ANLAT RECEP EFENDİ HEYECANLI OLUYOR SENİN BU SÖYLEDİĞİNE KİMSE İNANMAZ HAYVAN TERLİ YEMEZLER GEÇEN SENEKİ GİBİ % 5 İ ARTTIRMAYA KALKMAYIN REZİL RÜSFA OLUYORSUNUZ ADAM OLUN HAKSIZLIK YAPMAYIN EMEKLİLERİ İŞÇİ MEMUR DİYE AYIRMAYIN AYIPTIR ZAVALLILIKTIR MERT OLUN DÜRÜST OLUN HER İKİ KESİMDE İNSANDIR
Emekli - Memura verilen seyyanen zam ile emekli verilmeyen seyyanen zam farkı 12 bin TL oldu.het ay emekli memurdan 12 bin TL çalan hırsız akp.var.
HakanS - Yani bu zamla maaşınımı kontröl ediyorr
Emekli kardeşşş
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.