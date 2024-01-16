5 ilçede elektrik kesintisi!

|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|BAYIR SK., BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., GEDİZ SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., YELKEN, YELKEN SK.
|17.01. 2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI, FATİH SULTAN
|GEZER SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK.
|17.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|ARIZLI, SERDAR
|ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN, HARMAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MAZLUM SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., UMUT SK., YAĞMUR SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK.
|17.01.2024
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|CEDİT, KÖRFEZ
|ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, İZZET UZUNER SK., SEHIT RAFET KARACAN, ŞEHİT RAFET KARACAN BULVAR, YÜCE RIFAT SK.
|17.01.2024
|13:00
|15:30
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD.
|17.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE
|ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER
|17.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|DARICA
|CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİS
|AKÇADAĞ SK., ALİBABA SK., ATMACA, ATMACA SK., BATTALGAZİ CD., BERİL SK., CİVAN SK., EGEMEN SK., ERASLAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HANDE, HANDE SK., HARUN SK., İLKNUR SK., İNÖNÜ CD., KADER, MAKUL SK., MERAL, MERAL SK., MUKADDES SK., NURSU SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, ŞELALE SK., TASLIMAN, TUZLA, TUZLA CD., UGURLU, ÜLKÜ SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADİ SK.
|17.01.2024
|09:00
|13:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE
|AHUDUDU SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., HASKÖY SK., KOLA, KOLA SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., SEDEF SK.
|17.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU, MAŞUKİYE
|KERVANDERE SK., KIROĞLU SK., MORLEYLAK SK., SAPANCA YOLU CD.
|17.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|KABAOĞLU, TÜYSÜZLER
|FINDIK AGACI, FINDIK AĞACI, ÖRNEK SK.
|17.01.2024
|13:00
|17:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER
|AHUNAZ, ALİ ÖRDEM CD., ALKAN SK., AZRA ARAT SK., ÇAM SK., ÇITLENBIK AGACI, ÇİFTLENBİK AGACI, DOSTLUK SK., ERGUVAN AGACI, FATIH, FATİH. CD., FUŞYA, KADER SK., LEYLAK SK., MELEK SK., SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK.
|17.01.2024
|09:00
|12:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|KABAOGLU, KABAOĞLU, KARAAĞAÇ
|15.İSİMSİZ SK, 17.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 45.İSİMSİZ SK, ALI ÖRDEM, CEVİZ AĞACI, ERSOYLU, ERSOYLU. CD., GÜNES, KAYIN AGACI, KOCAPINAR SK, MANDALINA AGACI, ÖMÜR SK., PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKALLIOĞLU SK.
|17.01.2024
|09:00
|12:00
- Gündem
5 ilçede elektrik kesintisi!
Sedaş'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 17 Ocak Çarşamba günü Kocaeli'nin 5 ilçesinde planlı elektrik kesintisi olacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR
LUCA MUHASEBE PROGRAMI KULLANABİLEN MUHASEBE KONUSUNDA DENEYİMLİ İZMİT'TE İKAMET EDEN BAYAN ELEMAN ARANIYOR05327211058
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.