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5 ilçede elektrik kesintisi!

Sedaş'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 17 Ocak Çarşamba günü Kocaeli'nin 5 ilçesinde planlı elektrik kesintisi olacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
5 ilçede elektrik kesintisi! mask

KOCAELİDERİNCEÇINARLIBAYIR SK., BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., GEDİZ SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., YELKEN, YELKEN SK.17.01. 202409:0017:00
KOCAELİDERİNCEÇINARLI, FATİH SULTANGEZER SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK.17.01.202409:0017:00
KOCAELİİZMİTARIZLI, SERDARARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN, HARMAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MAZLUM SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., UMUT SK., YAĞMUR SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK.17.01.202409:0012:00
KOCAELİİZMİTCEDİT, KÖRFEZ ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, İZZET UZUNER SK., SEHIT RAFET KARACAN, ŞEHİT RAFET KARACAN BULVAR, YÜCE RIFAT SK.17.01.202413:0015:30
KOCAELİGÖLCÜKULASLI, ULAŞLI1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD.17.01.202409:0017:00
KOCAELİ KARTEPEPAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYEARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER17.01.202409:0017:00
KOCAELİDARICACAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİSAKÇADAĞ SK., ALİBABA SK., ATMACA, ATMACA SK., BATTALGAZİ CD., BERİL SK., CİVAN SK., EGEMEN SK., ERASLAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HANDE, HANDE SK., HARUN SK., İLKNUR SK., İNÖNÜ CD., KADER, MAKUL SK., MERAL, MERAL SK., MUKADDES SK., NURSU SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, ŞELALE SK., TASLIMAN, TUZLA, TUZLA CD., UGURLU, ÜLKÜ SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADİ SK.17.01.202409:0013:00
KOCAELİKARTEPEMASUKIYE, MAŞUKİYEAHUDUDU SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., HASKÖY SK., KOLA, KOLA SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., SEDEF SK.17.01.202409:0017:00
KOCAELİKARTEPEACISU, MAŞUKİYEKERVANDERE SK., KIROĞLU SK., MORLEYLAK SK., SAPANCA YOLU CD.17.01.202409:0017:00
KOCAELİİZMİTKABAOĞLU, TÜYSÜZLERFINDIK AGACI, FINDIK AĞACI, ÖRNEK SK.17.01.202413:0017:00
KOCAELİİZMİTKABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLERAHUNAZ, ALİ ÖRDEM CD., ALKAN SK., AZRA ARAT SK., ÇAM SK., ÇITLENBIK AGACI, ÇİFTLENBİK AGACI, DOSTLUK SK., ERGUVAN AGACI, FATIH, FATİH. CD., FUŞYA, KADER SK., LEYLAK SK., MELEK SK., SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK.17.01.202409:0012:00
KOCAELİİZMİTKABAOGLU, KABAOĞLU, KARAAĞAÇ15.İSİMSİZ SK, 17.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 45.İSİMSİZ SK, ALI ÖRDEM, CEVİZ AĞACI, ERSOYLU, ERSOYLU. CD., GÜNES, KAYIN AGACI, KOCAPINAR SK, MANDALINA AGACI, ÖMÜR SK., PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKALLIOĞLU SK.17.01.202409:0012:00
# 2024, şehit, Ankara, Kartepe

16 Oca 2024 - 21:05 - Gündem

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