- Ekonomi

Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli zammı tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli zammına tepki gösterdi. Özel, "Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez" dedi.
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli zammı tepkisi mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

ÖZEL: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET OLMALI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi. Özel, şunları belirtti:

* "Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan etti. Ancak, emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır."
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16 Oca 2024 - 21:36 - Ekonomi

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