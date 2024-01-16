- Ekonomi

DİSK: Emeklilikte insanca yaşamak haktır

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklamasına tepki gösterdi. Çerkezoğlu, "Diğer emeklilere kimsenin inanmadığı enflasyon kadar zam vermek, 'Türkiye büyüyor' deyip emekliyi yoksullaştırmak adaletsizliktir" dedi.
DİSK: Emeklilikte insanca yaşamak haktır mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

ÇERKEZOĞLU: ZULÜMDÜR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan Erdoğan'ın açıklamasına tepki geldi. Çerkezoğlu, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* "Kök aylığı 7500 TL altında olan emeklilere resmi enflasyonun bile çok altında artış yapmak zulümdür. Diğer emeklilere kimsenin inanmadığı enflasyon kadar zam vermek, ' Türkiye büyüyor' deyip emekliyi yoksullaştırmak adaletsizliktir. Emeklilikte insanca yaşamak haktır!"
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16 Oca 2024 - 21:37 - Ekonomi

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