DİSK: Emeklilikte insanca yaşamak haktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

ÇERKEZOĞLU: ZULÜMDÜR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan Erdoğan'ın açıklamasına tepki geldi. Çerkezoğlu, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* "Kök aylığı 7500 TL altında olan emeklilere resmi enflasyonun bile çok altında artış yapmak zulümdür. Diğer emeklilere kimsenin inanmadığı enflasyon kadar zam vermek, ' Türkiye büyüyor' deyip emekliyi yoksullaştırmak adaletsizliktir. Emeklilikte insanca yaşamak haktır!"