DİSK: Emeklilikte insanca yaşamak haktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.
ÇERKEZOĞLU: ZULÜMDÜR
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan Erdoğan'ın açıklamasına tepki geldi. Çerkezoğlu, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
* "Kök aylığı 7500 TL altında olan emeklilere resmi enflasyonun bile çok altında artış yapmak zulümdür. Diğer emeklilere kimsenin inanmadığı enflasyon kadar zam vermek, ' Türkiye büyüyor' deyip emekliyi yoksullaştırmak adaletsizliktir. Emeklilikte insanca yaşamak haktır!"
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.