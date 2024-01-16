Erbakan'dan Erdoğan'a yüzde 5 tepkisi: Hayal kırıklığı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam açıkladığı emeklilere yönelik yüzde 5'lik zam kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Erbakan, yapılan bu zammın, yaşam maliyetleri ve artan enflasyon karşısında yetersiz olduğunu belirterek, milyonlarca emeklinin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Açıklamada, aylık 15 bin TL'yi aşan açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya çalışan emeklilerin zorluklarına dikkat çekildi.
Erbakan, hükümete yönelik eleştirilerini tarihsel referanslarla pekiştirerek, Şeyh Edebali'nin "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" sözünü hatırlattı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 54. Hükümet döneminde emeklilere yapılan yüzde 300'lere varan maaş zamlarını örnek gösterdi. Bu bağlamda, Yeniden Refah Partisi olarak hükümete, milletin refahını öncelikli tutan bir anlayışla hareket etme çağrısında bulundu.
Fatih Erbakan'ın bu tepkisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik açıkladığı yüzde 5'lik zammın ardından geldi ve bu durumun Türkiye'deki ekonomik koşullar içerisinde emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmekte yetersiz kalacağını vurguladı.
Kaynak: karar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - Devlet yetkisi ile emekliyi soyuyorlar.bize TÜİK masalı anlatmayın.
Emekli - Sayın başkan İBB ye başkan ol enaz yüzde 60 ile başkan olursun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.