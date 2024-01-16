Başkan Deniz: “Bu zam emekliyi açlığa ve ölüme terk etmektir”

Asgari ücrete gelen zammın ve aralık ayı enflasyon rakamının açıklamasının ardından gözler ocak ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zamlarına çevrilmişti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 37,57 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı İhsan Deniz yapılan ek yüzde 5 zam için şunları söyledi,

BAHŞETTİĞİ SADAKAYI ONAYLAMIYORUZ

“Son vermiş olduğu bahşettiği sadakayı onaylamıyoruz. En düşük emekli aylığı 10 bin lira olursa açlık sınırı 14 bin 35 lira yoksulluk sınırı 45 bin 683 lira bir emeklinin 10 bin lira ile geçinme şansı var mı? Ev ihtiyaçlarına mı verecek, sağlık giderlerine mi verecek, sosyal hayatını idame mi ettirecek. Bizim gibi ataerkil toplumlarda 16 milyon emeklinin eşlerinin yüzde 80’i çalışmıyor. Verdikleri zam çok yetersiz. Bu zam emekliyle dalga geçmektir. Emekliyi açlığa ve ölüme terk etmektir.”