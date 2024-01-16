Başkan Özata: “Yüzde 5 ile çocuk mu kandırıyorlar”

Asgari ücrete gelen zammın ve aralık ayı enflasyon rakamının açıklamasının ardından gözler ocak ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zamlarına çevrilmişti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 37,57 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Türkiye Emekliler Derneği Kocaeli İl Başkanı Adem Özata yapılan ek yüzde 5 zam için şu ifadelere yer verdi,

ÇOCUK MU KANDIRIYORLAR

“Yapılan zamma şaşırdık kaldık. En azından memur emeklilerine verilen zammın bir tık üstünü bekliyorduk. Geçen seferki az bir zam yapılmıştı. Bu sefer iyileştirme yapılacak işçi ve Bağ-Kur emeklisi zor duruma düşürülmeyeceği söyleniyordu. Yapılan zam için dağ fare doğurdu desek yeridir. Yüzde 5 ile çocuk mu kandırıyorlar? Dernek olarak arkadaşlarla bir toplantı yapacağız. Bu zamdan bir geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Eğer çok tepki gelirse seçime bir ay kala seyyanen bir zam yapılacağı söylentisi var. Belki o zaman uygulanabilir.”