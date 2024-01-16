Başkan Özata: “Yüzde 5 ile çocuk mu kandırıyorlar”

Asgari ücrete gelen zammın ve aralık ayı enflasyon rakamının açıklamasının ardından gözler ocak ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zamlarına çevrilmişti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 37,57 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapıldığını duyurdu.
Konuya ilişkin gazetemize konuşan Türkiye Emekliler Derneği Kocaeli İl Başkanı Adem Özata yapılan ek yüzde 5 zam için şu ifadelere yer verdi,
ÇOCUK MU KANDIRIYORLAR
“Yapılan zamma şaşırdık kaldık. En azından memur emeklilerine verilen zammın bir tık üstünü bekliyorduk. Geçen seferki az bir zam yapılmıştı. Bu sefer iyileştirme yapılacak işçi ve Bağ-Kur emeklisi zor duruma düşürülmeyeceği söyleniyordu. Yapılan zam için dağ fare doğurdu desek yeridir. Yüzde 5 ile çocuk mu kandırıyorlar? Dernek olarak arkadaşlarla bir toplantı yapacağız. Bu zamdan bir geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Eğer çok tepki gelirse seçime bir ay kala seyyanen bir zam yapılacağı söylentisi var. Belki o zaman uygulanabilir.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - 12 bin TL seyyanen zam altını kabul etmiyoruz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.