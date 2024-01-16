CHP'li Sarı'dan emekli maaşı tepkisi: Emekliyle alay ediyorlar

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine açıkladığı yüzde 5 zammın ardından bir açıklamada bulundu. Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“22 yıldır aralıksız bir şekilde ülkeyi yöneten AKP iktidarının en büyük mağdurlarından birisi de kuşkusuz emekliler oldu. Geçtiğimiz yıl 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının açlık sınırının 14 bin TL'yi aştığı ülkemizde 10 bin TL yapılması emekliyle alay etmektir. Emeklinin kirasını dahi ödemeyen bu ücrete sadaka bile denemez. Yıllarca çalışan anne ve babalarımızın emekleri sömürülmektedir. Ömrünü bir masanın başında bir fabrikada, inşaatlarda dişiyle tırnağıyla mücadele ederek geçiren emeklilere reva görülen bu ücret kabul edilemez. 20 yıldır halkın umutlarını yalanlarla sömüren iktidar ülkeyi sefalete sürüklemektedir. 22 yıldır emeklinin ve emekçinin hakkını sömüren AKP iktidarına gereken cevabı 31 Mart akşamı vatandaş verecektir.”