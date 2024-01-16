Üniversite öğrencileri okulu bırakıyor! 5 yılda 2 milyona yakın üniversite öğrencisi okulu bıraktı

Türkiye kişi başına düşen üniversite öğrenci sayısında açık ara Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor. Mezun sayısının artmasıyla "üniversiteli işsizler" kitlesi ise genişliyor.

Üniversiteyi bırakan öğrencilerin sayısı da hızla artıyor. 2018-2022 yılları arasındaki beş yılda 1 milyon 957 bin üniversite öğrencisi okulu bıraktı.

2015 yılında 98 bin öğrenci üniversiteyi bırakırken bu sayı 2022 yılında 390 bine yükseldi.

euronews'te yer alan habere göre, bu kurumlar binlerce gencin kazanma hayalini kurduğu Türkiye’nin önde gelen köklü üniversiteleri.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun açıkladığı Gösterge Değerleri Raporu’na göre mezun olmadan üniversiteden ayrılan öğrenci sayısı oldukça yüksek.

2015’te 98 bin öğrenci üniversiteden ayrılırken bu sayı 2017’de 150 bine yükseldi. 2018 yılından bu yana ise 300 binin üzerinde seyrediyor.

2019 yılında ise üniversiteden ayrılanların sayısı 538 bine kadar çıktı. Son olarak 2022’de bu sayı 390 bin oldu. 2015-2022 arasında 2,3 milyon öğrenci üniversiteden ayrılırken bunun neredeyse 2 milyonu son beş senede gerçekleşti.

EN ÇOK HANGİ ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİLERİ AYRILDI?

2015-2022 yılları arasında okuldan ayrılanların üniversitelerine bakıldığında ilk sırada Anadolu Üniversitesi (78 bin) geliyor.

Çok sayıda gencin rüyası olan İstanbul Üniversitesi’nden de 68 bin öğrenci bu sürede ayrıldı. Gazi Üniversitesi’nden ise 66 bin öğrenci üniversiteyi terk etti.

Ayrılma sayısı olarak ilk 25 üniversiteye bakıldığında bunlar arasında Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylük Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversite ve Ege Üniversitesi gibi köklü kurumlar da yer alıyor.

Kaynak: birgün