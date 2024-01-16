Kartepe'deki sütlaç fiyatı sosyal medyanın gündeminde!

Kartepe Kayak Merkezi'nde bulunan bir restoranda Fırın Sütlaç'ın 400 TL'ye satılması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan menüde Sütlaç'ın fiyatının fotoğrafı ile beraber "Kartepe kayak merkezinde 1 adet fırın sütlaç 400 TL !" ifadeleri yer aldı. X'te yorum yapan kullanıcılar, "Neden bu kadar ucuz", "Fırınla beraberdir o " diyerek fiyatın yüksekliğiyle dalga geçtiler.