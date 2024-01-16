16 Oca 2024 - 22:45- Ekonomi G:

Kartepe'deki sütlaç fiyatı sosyal medyanın gündeminde!

Türkiye'deki ekonomik şartlara karşı tepkiler sosyal medyada sürmeye devam ediyor.

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Kartepe'deki sütlaç fiyatı sosyal medyanın gündeminde! mask
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Kartepe Kayak Merkezi'nde bulunan bir restoranda Fırın Sütlaç'ın 400 TL'ye satılması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan menüde Sütlaç'ın fiyatının fotoğrafı ile beraber "Kartepe kayak merkezinde 1 adet fırın sütlaç 400 TL !" ifadeleri yer aldı. X'te yorum yapan kullanıcılar, "Neden bu kadar ucuz", "Fırınla beraberdir o " diyerek fiyatın yüksekliğiyle dalga geçtiler.
# Kartepe Kayak Merkezi, Kartepe

16 Oca 2024 - 22:45 - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
03

Vatandaş - @Kamil 02 nolu yoruma cevabı: Onu alma bunu alma oraya gitme buraya gitme oh ne ala memleket

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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