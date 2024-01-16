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Eyüpspor'a Kartal darbesi: 4-0

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Eyüpspor'a Kartal darbesi: 4-0 mask

Süper Lig devi Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda  Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-0 kazandı.

SALİH UÇAN PERDEYİ AÇTI

Maça oldukça etkili başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Salih Uçan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

CENK PENALTIDAN ATTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran siyah-beyazlılar 36. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

İLK YARI 2-0 BİTTİ

İlk 45 dakikanın geri kalan anlarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti

CENK TOSUN YİNE SAHNEDE

İkinci yarıda da baskısını sürdüren siyah-beyazlılar, yine Cenk tosun'un attığı golle durumu 3-0 yaptı.

REBIC FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında savunmada hata yapan Eyüpspor topu Tayfur'a kaptırdı. Tayfur'un pasında topla buluşan Ante Rebic durumu 4-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.

BEŞİKTAŞ TURLADI

Turnuvaya 5. turda katılan Beşiktaş Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: haberler.com

# türkiye, Eyüpspor

16 Oca 2024 - 23:00 - Spor

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