Eyüpspor'a Kartal darbesi: 4-0

Süper Lig devi Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-0 kazandı.
SALİH UÇAN PERDEYİ AÇTI
Maça oldukça etkili başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Salih Uçan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
CENK PENALTIDAN ATTI
Attığı gol sonrası baskısını arttıran siyah-beyazlılar 36. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.
İLK YARI 2-0 BİTTİ
İlk 45 dakikanın geri kalan anlarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti
CENK TOSUN YİNE SAHNEDE
İkinci yarıda da baskısını sürdüren siyah-beyazlılar, yine Cenk tosun'un attığı golle durumu 3-0 yaptı.
REBIC FİŞİ ÇEKTİ
Maçın son anlarında savunmada hata yapan Eyüpspor topu Tayfur'a kaptırdı. Tayfur'un pasında topla buluşan Ante Rebic durumu 4-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.
BEŞİKTAŞ TURLADI
Turnuvaya 5. turda katılan Beşiktaş Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Kaynak: haberler.com
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.