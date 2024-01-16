Yanlışa yanlış demek yanlışmış meğer: Başkan ve yöneticiler PFDK’ya sevk edildi!

Manisa FK maçında yaşanan hakem skandalının ardından Kocaelispor yöneticileri, hakem kararlarına sert bir şekilde tepki göstermişti. Hakkını arayan Kocaelispor yöneticileri için PFDK'dan şok bir karar çıktı.Kocaelispor’da Başkan Engin Koyun, Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan ve yönetim kurulu üyesi Ömür Öztürk’ün yanı sıra kulüpte PFDK’ya sevk edildi. İşte PFDK'dan yapılan o açıklama:

"8-KOCAELİSPOR Kulübü’nün 14.01. 2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “ sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, Kulüp Başkanının ve Yöneticisinin 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “ sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ENGİN KOYUN’un (Kocaelispor Kulübü Başkanı) 14.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncave15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan“hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TUNCAY ARICAN’ın (Kocaelispor Kulübü İdarecisi) 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ÖMÜR ÖZTÜRK’ün (Kocaelispor Kulübü İdarecisi) 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."