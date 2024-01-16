Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı görevine veda etti!

Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı'nda değişim yaşandı. Cüneyt Engin'in Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı görevine veda etti, yerine ataması yapılan isim ise Fatih Ekmekçioğlu oldu. Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı'nda gerçekleşen atama töreni ile görevi devralan Ekmekçioğlu'nun atamasını Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman açıkladı. Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Şerafettin Akdemir, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, İl Yöneticisi Gökhan Aladağ, ocak üyeleri törene katıldı.



Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunan ve dualar edilen törende konuşan Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman konuşmasında "Kocaeli bizim için önemli bir şehir. 6 Şubat'ta yaşanan afette sizlerle yakın temasta bulunduk. Bugün buradaki görev değişimini yerinde takip etmek için geldim. Bu akşam Cüneyt başkanım görevi Fatih kardeşime devrediyor. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görevi devralan Fatih başkanım da görevi en iyi şekilde yerine getirecek, buna eminin. Atamamız hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.