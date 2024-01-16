Bakan Işıkhan'dan tepki çeken 'emekli' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Yapılan zam oranı emekliler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"EMEKLİLER YILI KUTLU OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından millete sesleniş videosunu, " 2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun" başlığıyla paylaşan Bakan Işıkhan, Erdoğan'ın takdirleriyle 2024'ün "emekliler yılı" ilan edildiğini söyledi.



EMEKLİYE 'HUZURLU BİR YIL GEÇİRME' DİLEĞİNDE BULUNDU

Işıkhan, "Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda, 2024 yılı boyunca emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede haklarını genişletmek ve onlara özel hizmetler sunmak amacıyla çalışmalar başlatacağız." ifadelerini kullandı.



Işıkhan paylaşımında bir de emeklilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu.

Kaynak: sözcü