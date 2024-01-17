THY'den sefer iptalleri

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.