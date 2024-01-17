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THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yollarının (THY), Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerine bugün yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

HABER MERKEZİ
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THY'den sefer iptalleri mask

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.
# basın, Ankara, Hava

17 Oca 2024 - 00:33 - Teknoloji

Muhabir  Haber Merkezi

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