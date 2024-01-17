5 bölüm bile sürmedi: ATV'nin iddialı dizisi için final kararı

ATV ekranlarında yer alan 'Yıldızlar Bana Uzak' dizisi için final kararı aldı. Sezona yüksek ilgiyle başlayan dizinin son reytingleri de beklentiyi karşılamayınca bitirilmesine karar verildi.
5 BÖLÜM BİLE SÜRMEDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi dördüncü bölümde ekranlara veda edecek.
Dizide Furkan Andıç ile Burcu Kıratlı'ya Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve Mustafa Enis Bilir gibi isimler eşlik ediyordu.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.