İran'dan komşusuna saldırı... Pakistan'dan sert tepki

İran’ın Pakistan'da silahlı Ceyş el Adl grubunun iki üssüne saldırı düzenlediği ifade edildi.
İran medyasında yer alan ancak bir süre sonra kaldırılan haberlerin ardından Pakistan’dan açıklama geldi.
Pakistan “ hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edildiğini” belirterek bu eylemi şiddetle kınadı.
“Egemenliğin ihlalinin kabul edilemez olduğunu ve bunun ciddi sonuçları olabileceğini” ifade eden Pakistan, İran maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı.
2 ÇOCUK ÖLDÜ, 3'Ü YARALI
İslamabad, Tahran’ın saldırılarında 2 çocuğun öldüğünü, 3 çocuğun da yaralandığını belirtti.
Pakistan'ın her zaman terörün bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığına işaret edilen açıklamada, "Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değil ve ikili güven ve itimadı ciddi şekilde zedeleyebilir" ifadesi kullanıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece saatlerinde Suriye topraklarındaki terör örgütü IŞİD’e ait hedeflerin yanı sıra Irak’ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.
ÖRGÜT GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRMIŞLARDI
Ceyş el Adl Adl, 15 Aralık’ta bir polis merkezine saldırı düzenlenmiş, saldırıda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
Örgüt, zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan bölgesinde saldırılar düzenliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.