Müteahhitler işçi bulamıyor!

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) yayımladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda, inşaatlarda çalışacak demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü ve düz işçi gibi orta kademe eleman bulunmasında yaşanan sıkıntılara işaret edildi. TMB'den yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının son çeyreğine ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi Raporu" yayımlandı. " Yeni Yüzyılda Eski Sorunlar, Zorluklara Rağmen Gelen Başarılar" başlıklı analizde, küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler değerlendirildi.

'MALİYETLER ARTTI'

Raporda, sektörün geçen yıla yüksek girdi maliyetleri ve emtia sorunları ile başladığı hatırlatıldı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi hızlanan kentsel dönüşüm ve alt yapı faaliyetlerinin de ilerleyen süreçte sektörü desteklemeye devam edeceğine işaret edilen raporda, bu yıl sektörü bekleyen en önemli sorunlardan birinin, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacağının açıklanması olduğu aktarıldı. Özellikle işçilik endeksindeki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığına işaret edilen raporda, sektörün 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilendiği, ara eleman sorununun ise iyice derinleştiği belirtildi.

KALIPÇI BULUNAMIYOR

Raporda, inşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi "mavi yaka" olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretlerin geçen yıl sonunda aylık 150 bin liraya kadar çıktığına dikkat çekildi.Sadece yurt içinde değil yurt dışında üstlenilen projeler için de istihdam sorunu yaşandığının aktarıldığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

MEVCUT EĞİTİM POLİTİKASI

"TMB tarafından da her fırsatta yetkili kurumlar ve kamuoyunun dikkatine sunulan bu sorunun çözümü için mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir.Nitekim, mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir."

KOCAELİLİ MÜTEAHİTLER

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin yayımladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu değerlendirdi. Keleş, şu değerlendirmede bulundu; “Eleman sorununun ilk başlangıcı iş güvenliği konusunda riskli bir alan olduğu için inşaat sektörüne eğilimler her geçen azalıyor. Pandemi sürecinde artan döviz artışından kaynaklı ara eleman olarak nitelendirdiğimiz personeller yurtdışını tercih etti. Hemen akabinde 6 Şubat depreminin ardından oradaki yapılaşmaya yönelik yoğun bir çalışma sektördeki sınırlı sayıda olan ara eleman sorununu biraz daha artırdı.Bugün sektöre baktığınız zaman sıvacıdan, fayansçısına, tesisatçısından, alçısına ve birçok alanda ara eleman sorunu var.

İNŞAAT MALİYETLERİ SON 5 YILDA 10 KAT ARTTI

Ara eleman sorunu çoğaldıkça zaten fiyat rekabeti noktasında yüksek olan inşaat maliyetleri son 5 yılda 10 kat arttı. Yüksek olan maliyetlerin yanına bir de eleman sorunu bindiğinde burada fiyatlamada problemler başladı. İnşaat maliyetlerindeki artışında üzerinde bir işçilik maliyeti artışını tetikliyor. Doğal olarak yüksek olan inşaat maliyeti daha da artmasına neden oluyor. Vatandaşın konuta erişimi ve kamunun yatırımları maliyetleri daha da yukarı çıkıyor.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ PLANLAMAMIZ LAZIM

Bugün bir ara eleman beyaz yaka bir çalışandan daha fazla maaş alıyor. Ülkemizde çok fazla üniversite mezunu stokumuz var. Alanların ihtiyacına göre bölümler açılsaydı bugün ki durum bu kadar kötü olmazdı. Piyasa ara eleman sıkıntısı olması ve gençlerimizin bu sektöre yönelmemesinden kaynaklı bu işleri yüksek maliyetle almak zorunda kalıyorlar. İnşaat sektörümüz önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak. Bugün sektörümüz durağan bir dönemde bu dönemde eleman sorunuyla yüzleşiyorsak eğer bu işi şimdiden planlamamız gerekli yoksa ileride eleman sorunu daha da büyüyerek önümüze çıkacak.

MESLEK ÜZERİNDE YANLIŞ BİR ALGI VAR

Peki biz ne yapacağız? Bizim örf adetimize uygun bölgelerden coğrafyalardan ara eleman ithal etmemiz lazım. Örnek Orta Asya, Polonya vb. gibi demografik yapımıza uygun entegrasyonu kolay olacak coğrafyalardan temin edilecek ara elemanların önünü açmamız gerekiyor. Döviz artışlarından kaynaklı yurt dışına giden ara eleman sorununa belli süre kısıtlama getirilmeli. Şantiyelerde çalışan yabancı işçilerin çalışma şartlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bunların yanı sıra sosyolojik olarak bir durum var. Ailelerimiz çocuklarını aman olum inşaatta meslek sahibi olma, toplumda statü kazanma noktasında sıkıntılar yaşarsın diyerek yanlış bir algıya sebep oluyor. Bugün beden gücüyle çalışan insanların gelirleri geçmişe oranla kat kat daha fazla kıymet görüyor. Bir toplumsal baskı var, aileler çocuklarını bu sektöre fazla yaklaştırmıyor.Bizle bu konuları ilgili kurumların paydaşlarıyla, kamu kurumlarıyla bugünün ve önümüzdeki yılların planlamasını yapmamız gerekiyor.”