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Sertif Gökçe’den Derince'de iki önemli ziyaret!

CHP PM tarafından Derince Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Sertif Gökçe, saha çalışmalarına başladı. Gökçe, Saadet Partisi Derince İlçe Başkanlığı ve DEVA Partisi Derince İlçe Başkanlığı’na önemli ziyaretler gerçekleştirdi

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Sertif Gökçe’den Derince'de iki önemli ziyaret! mask
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Parti Meclisi (PM) tarafından CHP Derince Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Av. Sertif Gökçe, saha çalışmalarını hızlandırdı. Derince’de vatandaşlarla bir araya gelen Gökçe, siyasi parti ziyaretlerine de başladı.

DERİNCE’NİN SORUNLARINI KONUŞTULAR

CHP İlçe örgütü ile birlikte Saadet Partisi (SP) Derince İlçe Başkanı Latif Gökhan Durtaş ve yönetimini ziyaret eden Gökçe, yerel seçimlerle ilgili bilgi alışverişi yaptı. Gökçe misafirperverliğinden dolayı Başkan Durtaş ve yönetimine teşekkür etti. Gökçe, daha sonra CHP Derince İlçe Başkanı Taşkın Çağatay Yamen ve yönetimi ile birlikte Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, Derince'nin sorunları hakkında bilgi alışverişi yaptı. Gökçe, misafirperverlikleri için DEVA Partisi Derince İlçe Teşkilatına teşekkür etti.

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17 Oca 2024 - 08:31 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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