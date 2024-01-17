Körfez Trabzonlular’da yeni başkan Okudan

Körfez Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 4. olağan genel kurulu geçtiğimiz pazar günü Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 195 üyenin büyük çoğunluğunun katıldığı genel kurulda mevcut başkan Adem Akova görevi tek aday olan Muharrem Okudan’a devretti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede şehitlerimiz de unutulmadı.
TEK ADAYLI KONGRE
Divan başkanlığına Ali Osman Baş’ın seçildiği, divanda ise Murat Şendoğan ve Sedat Yılmaz’ın yer aldığı kongrede başkan seçilen Muharrem Okudan, yaptığı kısa konuşmada üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde etkinliklerin startını vereceklerini belirtti. Kongre sonrasında hep birlikte aile fotoğrafı çektirildi.
YÖNETİM KURULU
Muharrem OKUDAN (Başkan)
Osman AKOVA
Mustafa KESKİN
Ali Osman BAŞ
Abdullah ERDOĞANOĞLU
Murat ŞENDOĞAN
Muhammet KURTULUŞ
Bayram ALAGÖZ
Mahmut ERDOĞAN
Serhat KALKAN
Uğur KARADENİZ
Ramazan AKOVA
Sedat YILMAZ
Rahman ŞAHİNKAYA
Ahmet ARICI
DENETİM KURULU
Nurettin OKUDAN
AdemAKOVA
Zeki KURTULUŞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.