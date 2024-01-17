Körfez Trabzonlular’da yeni başkan Okudan

Körfez Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 4. olağan genel kurulu geçtiğimiz pazar günü Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 195 üyenin büyük çoğunluğunun katıldığı genel kurulda mevcut başkan Adem Akova görevi tek aday olan Muharrem Okudan’a devretti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede şehitlerimiz de unutulmadı.

TEK ADAYLI KONGRE

Divan başkanlığına Ali Osman Baş’ın seçildiği, divanda ise Murat Şendoğan ve Sedat Yılmaz’ın yer aldığı kongrede başkan seçilen Muharrem Okudan, yaptığı kısa konuşmada üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde etkinliklerin startını vereceklerini belirtti. Kongre sonrasında hep birlikte aile fotoğrafı çektirildi.

YÖNETİM KURULU

Muharrem OKUDAN (Başkan)

Osman AKOVA

Mustafa KESKİN

Ali Osman BAŞ

Abdullah ERDOĞANOĞLU

Murat ŞENDOĞAN

Muhammet KURTULUŞ

Bayram ALAGÖZ

Mahmut ERDOĞAN

Serhat KALKAN

Uğur KARADENİZ

Ramazan AKOVA

Sedat YILMAZ

Rahman ŞAHİNKAYA

Ahmet ARICI

DENETİM KURULU

Nurettin OKUDAN

AdemAKOVA

Zeki KURTULUŞ