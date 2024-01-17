- Asayiş

Otoyolda makas attı, 7 araç birbirine girdi

Beykoz, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas attığı otomobil kazaya yol açtı. Otoyolda ilerleyen 7 araçta hasar meydana gelirken, arkadan gelen bir yolcu otobüsü ile minibüs son anda kaza yapmaktan kurtuldu.

Demirören Haber Ajansı
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Otoyolda makas attı, 7 araç birbirine girdi mask

İstanbul Beykoz'da gerçekleşen kaza, saat 20.45 sıralarında TEM Otoyolu Elmalı mevkisinde meydana geldi. Trafiğin aktığı dakikalarda çok sayıda araç hızla giderken, yolcu otobüsünü sollayan bir otomobil araçların arasından makas atarak ilerledi.

Farklı şeritlerdeki araçların arasından sıyrılan otomobilin sürücüsü, bir süre sonra önünde bulduğu otomobil karşısında kaçacak yer bulamadı. Sürücüsünün makas attığı otomobil, önündeki otomobile çarptıktan sonra çok sayıda araca çarparak bariyerleri aştı. 

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ MANEVRASI İLE KURTULDU

Kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan minibüsün şoförü ise yaptığı manevralarla kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Minibüs kaza yapan araçların arasından sıyrılarak uzaklaştı. Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsünün şoförü de soğukkanlı davranarak kaza yapmaktan kurtuldu. Kazada 7 aracın hasar gördüğü öğrenilirken, çok sayıda kişi de hafif şekilde yaralandı. 
# kaza

17 Oca 2024 - 09:05 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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