Otoyolda makas attı, 7 araç birbirine girdi

İstanbul Beykoz'da gerçekleşen kaza, saat 20.45 sıralarında TEM Otoyolu Elmalı mevkisinde meydana geldi. Trafiğin aktığı dakikalarda çok sayıda araç hızla giderken, yolcu otobüsünü sollayan bir otomobil araçların arasından makas atarak ilerledi.
Farklı şeritlerdeki araçların arasından sıyrılan otomobilin sürücüsü, bir süre sonra önünde bulduğu otomobil karşısında kaçacak yer bulamadı. Sürücüsünün makas attığı otomobil, önündeki otomobile çarptıktan sonra çok sayıda araca çarparak bariyerleri aştı.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ MANEVRASI İLE KURTULDU
Kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan minibüsün şoförü ise yaptığı manevralarla kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Minibüs kaza yapan araçların arasından sıyrılarak uzaklaştı. Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsünün şoförü de soğukkanlı davranarak kaza yapmaktan kurtuldu. Kazada 7 aracın hasar gördüğü öğrenilirken, çok sayıda kişi de hafif şekilde yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.