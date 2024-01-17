Erdoğan, vatandaştan yardım istedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2021'de katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada Türkiye'nin ‘ yeni ekonomi modeline' geçtiğini ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz” demişti.

Ancak uygulanan program ile ekonomide tüm dengeler alt üst oldu. Enflasyon canavarı günden güne büyürken, hayat pahalılığından şikayet edenlerin sayısı da arttı.

"NAS ORTADA, SANA BANA NE OLUYOR?"

Erdoğan 10 Eylül 2021'de henüz düşük faiz politikası başlamadan yavaş yavaş yavaş yükselmeleye başlayan fiyatlar için "İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız" demişti.

Ancak, 17 Kasım 2021'de "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?" diyerek ekonomideki politika değişikliği ilan etti.

Erdoğan 22 Aralık'ta ise uygulanmaya başlanan ekonomi politikası için sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz" dedi.

"TEMENNİ DEĞİL, TEKNİK HAKİKAT" DİYORDU

Bir ay sonra döviz kurundaki artış ve artan fiyatlar karşısında Erdoğan tutumunu değiştirmedi ve takvimler 31 Aralık 2021'i gösterdiğinde "Bak, yine söylüyorum; faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inandığımız gün başarılı olacağız. Enflasyon ve fiyat artışları hızla düşecek derken temennimizi değil, teknik bir hakikati, mutlaka olması gereken bir durumu ifade ediyoruz. İnşallah çok yakında bunu da hep beraber göreceğiz.

"ENFLASYON KESİN DÜŞECEK"

Erdoğan yeni yılla birlikte enflasyonla mücadele konusunda daha kesin konuşarak 8 Ocak 2022'de "Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız" derken, bu açıklamadan iki hafta sonra ise "Faizle mücadelemi biliyorsunuz, faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek. Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer, pahalılık ortadan kalkar. Bunların hepsi de gelip geçicidir." değerlenmesini yaptı.

ŞÜKÜRSÜZLÜK SUÇLAMASI

Enflasyon AKP döneminin rekorunu kırarken, Erdoğan sık sık enflasyonun tek haneye ineceğini söylerken, beklenen olmadı. Bunun üzerine Mayıs 2022'de kameraların karşısına geçerek "Bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor" diyerek vatandaşları suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz 2022'de "Milletimden biraz daha sabır ve milli mücadeleye destek bekliyoruz" demeye başladı.

'ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ' DEDİ, OLMADI

2022 yılı boyunca “Ülkemizde teknik olarak enflasyon değil, hayat pahalılığı sorunu var” diyen Erdoğan yılın sonuna gelindiğinde 12 Aralık 2022 günü "Hayat pahalılığı meselesini adım adım çözüme ulaştırıyoruz, düşük faiz politikamızın enflasyondaki etkisini daha güçlü göreceğiz" dedi. Mayıs 2023'e kadar uygulunan bu politika istenilen sonuçları vermedi ve takvimler Haziran 2023'e gösterdiğinde göreve başlayan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "rasyonel" politikalara dönüleceğini açıklayarak düşük faiz modelinin sona erdiğini resmen ilan etti. Buna rağmen seçimden önce 19.60 seviyelerinde baskılanan dolar kuru, seçimden sonra 'serbest' bırakıldı.

ERDOĞAN'IN EVRİMİ

2023 sonuna gelindiğinde dolar yılı 30 lira seviyesine yakın bir noktada tamamlarken, vatandaş fiyat artışlarının altında daha da ezildi. 2021 yılında "ne yaptığımızı biliyoruz bize güvenin", 2022 yılında "sabırlı olun" Nisan 2023'te seçimden önce "Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz" diyen Erdoğan, 2024 yılına ise vatandaşlardan yardım isteyerek başladı. Erdoğan dünkü kabine toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında ise halktan yardım istedi.

YARDIM İSTEDİ

En çok yoğunlaştıkları alanlardan birinin de hayat pahalılığı ve enflasyona karşı verdikleri mücadele olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

" Aylık çekirdek enflasyonun eylüldeki yüzde 5,3 seviyesinden aralık ayında yüzde 2,3 seviyesine gerilemesi yürüttüğümüz kararlı mücadelenin işaretidir. Ancak hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Çünkü bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Öncelikle ürettiği ve sattığı malın, verdiği hizmetin fiyatını enflasyonla orantılı olmayan düzeylerde artıran tamahkar anlayışı ortadan kaldırmalıyız."

Kaynak: SÖZCÜ