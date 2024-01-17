- Yaşam

İstasyon Merkez Camii’nin çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanan İstasyon Merkez Camii’nin çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Ekipler camii çevresinde aydınlatma direklerinin montajını tamamladı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İstasyon Merkez Camii’nin çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi’nin desteği ile yapımı tamamlanan Kartepe İstasyon Camii’nin çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait motiflerin tercih edildiği camiinin çevre aydınlatma direklerinin montajı tamamlandı.   

ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, “Meydan düzenleme çalışmalarımızda dekoratif aydınlatmalar da tamamlandı. Çevre düzenlemesinde peyzaj çalışmalarımızda tamamlanmak üzere. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

2500 KİŞİLİK CAMİİ

Kartepe İstasyon Camii toplam 2200 metre kare alanda üç katlı olarak inşa edildi. 2500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin zemin katta şadırvan ve wclerin yapımı tamamlandı. İstasyon Camii’nin çevre düzenlemesinde aydınlatma direklerinin montajının tamamlanmasıyla birlikte camii çevresinde görsel zenginlik ve estetik sağlandı.

# çevre, Kartepe

17 Oca 2024 - 09:14 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.694.103 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL