İstasyon Merkez Camii’nin çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi’nin desteği ile yapımı tamamlanan Kartepe İstasyon Camii’nin çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait motiflerin tercih edildiği camiinin çevre aydınlatma direklerinin montajı tamamlandı.

ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, “Meydan düzenleme çalışmalarımızda dekoratif aydınlatmalar da tamamlandı. Çevre düzenlemesinde peyzaj çalışmalarımızda tamamlanmak üzere. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

2500 KİŞİLİK CAMİİ

Kartepe İstasyon Camii toplam 2200 metre kare alanda üç katlı olarak inşa edildi. 2500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin zemin katta şadırvan ve wclerin yapımı tamamlandı. İstasyon Camii’nin çevre düzenlemesinde aydınlatma direklerinin montajının tamamlanmasıyla birlikte camii çevresinde görsel zenginlik ve estetik sağlandı.