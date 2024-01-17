Eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü eğlence mekanına kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Tabancayla 25 el ateş eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği M.B. ile A.T. isimli kadın bacağından yaralandı. Silah sesleriyle irkilen çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelmelerde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.