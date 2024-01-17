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Eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

İzmit ilçesinde bir şüpheli eğlence mekanına tabancayla kurşun yağdırdı. Kentin göbeğinde gerçekleşen saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı mask
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Olay, Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü eğlence mekanına kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Tabancayla 25 el ateş eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği M.B. ile A.T. isimli kadın bacağından yaralandı. Silah sesleriyle irkilen çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelmelerde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
# sağlık, inceleme, sevk edildi, Kadın

17 Oca 2024 - 09:20 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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