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Büyükakın ve Talus, Ankara’ya çağrıldı!

Geçtiğimiz üç haftalık süreç içinde büyükşehir be illerdeki belediye başkan adaylarını açıklayan AKP’de sıra ilçe başkan adaylarını belirlemeye geldi. İşte bu gelişmenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AKP İl Başkanı Şahin Talus, Ankara’ya çağrıldı

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Büyükakın ve Talus, Ankara’ya çağrıldı! mask

31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi partilerin aday belirleme ve parti için görevlendirme süreci devam ediyor. Bununla birlikte AKP’de ilçe başkan adaylarını belirlemek için de hareketlilik başladı. Yaklaşık 2 hafta önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yeniden aday gösterildiği AKP’de süreç, ilçe başkan adayları ile devam edecek.

Ankara’ya davet edildiler

AKP’de, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AKP İl Başkanı Şahin Talus, ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek üzere Ankara’ya davet edildi. Büyükakın ve Talus’un birlikte Ankara’ya gittikleri ifade edilirken ilçe başkan adaylarının da kısa süre içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
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17 Oca 2024 - 09:25 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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