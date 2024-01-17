17 Oca 2024 - 09:52- Asayiş G:

Eski eşini öldüren kadın tutuklandı

Manisa'da 7 yıl önce boşandığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Eski eşini öldüren kadın tutuklandı mask

Manisa'nın Salihli ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen cinayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan A.Y'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 2 çocuk annesi A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 7 yıl önce boşandığı 66 yaşındaki İrfan Çimen ile sokakta tartışan 62 yaşındaki A.Y. evinden aldığı av tüfeğiyle Çimen'e ateş etmiş, ağır yaralanan Çimen, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Zanlı, ifadesinde, evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürdüğü Çimen ile tartıştıklarını, Çimen'e "korkutma amaçlı" ateş açtığını iddia etmişti.
# sağlık, çocuk

17 Oca 2024 - 09:52 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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