KOGACE KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU TMMOB GEBZE İLE TAVLA TURNUVASI DÜZENLİYOR

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde yönetimin onayıyla geçen dönem kurulan kültür sanat komisyonu, ilk icraatına bu dönem imza atacak.

KOGACE Başkanı Cemal Kaplan’ın bilgisi ve oluru kapsamında Gebze’de, TMMOB Gebze Bileşenleri işbirliğinde tavla turnuvası düzenlenecek. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü’ne atıfla, 21 Ocak’ta düzenlenecek turnuvada gazetecilerden ve halktan, 64 katılımcı mücadele edecek.

TMMOB Gebze Bileşenleri; Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Gebze Temsilcilikleri ile Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği’nin destek verdiği turnuva; 21 Ocak Pazar günü Gebze Hacı Halil Mahallesi, Adliye Caddesi, No: 25 adresindeki TMMOB Gebze binasında gerçekleşecek. 09.30 – 10.00 arası kesin kayıtların tamamlanması; 10.00 – 10.30 arası açış konuşmaları ve katkıda bulunanlara belge takdimi, ilk tur kura çekiminin ardından, saat 10.30’dan itibaren ilk tur maçları başlayacak. Eleme usulü turnuva, aynı gün içinde tamamlanacak.

Turnuva süresince yer tahsisinin yanı sıra çay ikramını TMMOB Gebze bileşenleri üstlendi. Turnuvanın ilk üçüne verilecek kupaların sponsoru Gebze’den Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği eski Başkanı ve Çayırova Belediye Meclis Üyesi Salih Işık’a ait Işık Mimarlık, şampiyona ödül olarak verilecek tavlanın sponsoru Makine Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği Üyesi ve CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş’e ait Çayırova’daki Öz Alen Mühendislik oldu.

Gebze Kandıralılar Derneği, 20 emanet tavla tahsisi ile turnuvaya lojistik destek sağlayacak.

Tüm katılımcılara günün anısına katılım belgesi; ilk üçe katılımın yanı sıra takdir belgesi verilecek.

Amaçlarından biri halk ile basın arasında köprü kurmayı hedefleyen turnuvada 64 katılımcının yarısının gazeteciler, diğer yarısının halktan oluşması hedeflendi. Bu maksatla ilk turdan itibaren kura çekimlerinde iki ayrı torbadan tercihle, her bir turda kesimlerin birbirleriyle eşleşmesi sağlanacak.

Turnuvaya katılım, ücretsiz olacak.

32 gazeteci katılımında öncelik; Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin oldu. Bu kotada ön kayıtlar esnasında 32’nin altında kalınması halinde kotanın kalanı, halk kotasına aktarılacak.

Turnuvada her bir tur 5 sayılık tek maç oynanacak ve eleme usulü sürecek.

Maçlar esnasında oyunculardan birinin talebi halinde dahi, zar atımı fincanla gerçekleştirilecek.

Hamle itirazlarında turnuva katılımcılarının yaşça büyüklerinden oluşturulacak hakem heyetinin kararı; her iki taraf bağlayıcı olacak.

Turnuvaya katılım gerek gazeteci gerek halk kategorilerinde Kocaeli harici katılımcılara da açık olacak. Cinsiyet, yaş gurubu gibi kategoriler oluşturulmayacak

İlimizde; SMA tedavisine ihtiyaç duyan ülke genelinden çocuklarımız için çok sayıda kampanyanın varlığı bilinmektedir. Tüm hepsini sembolik olarak temsilen ve konuya duyarlılık oluşturmak amacıyla ilimizden;

Gölcük eşrafından Öznur - Yiğitcan Özcan çiftinin oğlu

SMA Tip 2 hastası Mehmet Özcan Aslan’a yönelik ailesi öncülüğündeki kampanyaya destek amacıyla stant açtırılacaktır.

Mehmet Özcan Aslan’ın hayli ilerleyen kampanyasında turnuva öncesi sonuca varılması halinde Derinceli SMA hastası Eslem Lina bebek için stant açtırılacaktır.

Turnuva; KOGACE Başkanı Cemal Kaplan’ın oluru ve bilgisi, yönetim içinden görevlendirdiği Gebze’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Emrah Erdoğan’ın bilgisi dahilinde KOGACE Kültür Sanat Komisyonu Üyeleri Aktan Uslu ve Bülent Apaydın tarafından tertiplenmektedir. Gebze Ticaret Odası, Basın Yayın Müdürlüğü çalışanı Bülent Apaydın’ın cemiyet üyeliğine dair forumu aralık ayında yönetime ulaştırılmıştır.

Turnuvaya katılmak isteyen KOGACE üyeleri ve gazeteciler ile köşe yazarlarının 12 Ocak 2024 tarihine kadar

[email protected]

GSM ve whatsaap: 0535 259 96 55

Facebook messenger / Aktan Uslu

üzerinden isimlerini yazdırıp ön kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Turnuvaya bugüne kadar 18’i kadın 42 tavlacının ön kaydı yapıldı ve halk kotası, dolduruldu. Turnuvanın ön kayıt yaptıran katılımcıları arasında İl Kültür ve Turizm eski Müdürü Ercan Yamen, KBB ve Gebze Belediyeleri Meclis Üyesi, Hasköy Sanayi Sitesi Başkanı Halil İbrahim Başçiftçi, GESLİMED Başkanı ve EMO Gebze Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tüfekçioğlu, Gebzespor Başkanvekili Şaban Yılmaz, Gebze Belediyesi Güzide Gençlik Merkezi proje koordinatörü Eyüp Ensar Demir, Ağaç Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Sedat Durmuş, Çayırova Akse Mahallesi muhtar adayı Derya Polat, Kartal Kent Konseyi eski Başkanı Demet Songurtekin, BMİS Gebze 2 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu Legrand Otomotiv’den 11 kadın emekçi de yer aldı.