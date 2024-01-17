- Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.42 oranında düşüşle 7998 puan seviyesinden başladı.
Borsa güne düşüşle başladı mask

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.42 oranında düşüşle 7998 puan seviyesinden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.44 oranında düşüşle 9677 puan, sanayi endeksi yüzde 0.24 oranında azalışla 11933 puan seviyesinde hareket ediyor.

Kaynak: MİLLİYET
# Borsa, düşüşte

17 Oca 2024 - 10:08 - Ekonomi

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