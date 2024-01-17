Derinceliler, Prof. Dr. Hasan Keskin buluşacak

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte düzenledikleri konferanslar devam ediyor. "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" kapsamında gerçekleşen konferansların bu kez konuğu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin olacak. 22 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Yenikent Kültür Merkezi'nde başlayacak olan “ Çocuk Eğitiminde Kur’ani Yöntemler” konulu konferansa vatandaşların yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Alanında uzman isimleri ilçe sakinleri ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konferansa tüm vatandaşların ailece davetli olduğunu belirtti.