Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte düzenledikleri konferanslar devam ediyor. "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" kapsamında gerçekleşen konferansların bu kez konuğu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin olacak. 22 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Yenikent Kültür Merkezi'nde başlayacak olan “ Çocuk Eğitiminde Kur’ani Yöntemler” konulu konferansa vatandaşların yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Alanında uzman isimleri ilçe sakinleri ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konferansa tüm vatandaşların ailece davetli olduğunu belirtti.
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Derinceliler, Prof. Dr. Hasan Keskin buluşacak
"Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" etkinlikleri kapsamında 22 Ocak Pazartesi günü Derincelilerle buluşacak olan Prof. Dr. Hasan Keskin önemli bilgiler paylaşacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.