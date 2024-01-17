Nefesler tutuldu... Türkiye ilk insanlı uzay yolculuğunun heyecanını yaşayacak!

Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu bu gece Türkiye saatiyle 01.11’de ABD’de yapılacak fırlatma töreniyle başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için Florida’da gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD’ye gitti.

Fırlatma törenini izlemek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde hazırlıklara başlandı. Taksim ve Kızılay gibi meydanlara planetaryumlar kuruldu. Türkiye’de nefeslerin tutulacağı o anların izleneceği diğer adresler ise bilim merkezleri olacak.

ALPER GAZEVARCI KİMDİR?

2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

14 GÜN KALACAK

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. İlk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei, Marcus Wandt, Alper Gezeravcı.