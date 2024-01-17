Nefesler tutuldu... Türkiye ilk insanlı uzay yolculuğunun heyecanını yaşayacak!

Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu bu gece Türkiye saatiyle 01.11’de ABD’de yapılacak fırlatma töreniyle başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için Florida’da gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD’ye gitti.
Fırlatma törenini izlemek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde hazırlıklara başlandı. Taksim ve Kızılay gibi meydanlara planetaryumlar kuruldu. Türkiye’de nefeslerin tutulacağı o anların izleneceği diğer adresler ise bilim merkezleri olacak.
ALPER GAZEVARCI KİMDİR?
2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.
Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.
F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.
14 GÜN KALACAK
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. İlk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.
Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei, Marcus Wandt, Alper Gezeravcı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - elalemin projesi , el alemin roketi , el alemin rampası ŞİMDİ REKLAM YAPACAKLAR '' TÜRKİYE UZAYDA ' diye TÜRKİYE SOKAKLARINDA OKULA GİDEN ÇOCUKLARI KÖPEKLER PARÇALIYOR , AKP +MHP+BBP+HÜDAPAR iktidarı bir SOKAK KÖPEKLERİNİN ÇOCUKLARI PARÇALAMASINA ÇARE BULAMIYOR .
Eroldemirbek - bu geznin fiyatınıda yazsaydınız keşke bir milyar 600 milyon lira ile kaç ailenin hayatı kurtulur kaç gencimiz üniversitesine devam ederdi . daha kötüsü inşallah bu paranın bir kısmı haram gelir olarak geri dönmemiştir .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.