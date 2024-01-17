Başkan Acur, "Emekliye ‘Sürünmeye devam et’ diyorlar"

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, açıklamasında “Yaşamlarını çalışarak geçiren, ödedikleri vergilerle, primlerle devletimizi ayakta tutan emeklilerimize bugün reva görülenler artık hepimizi isyan noktasına getirmiştir. Ne yazık ki emekli maaşları müjde denilerek asgari ücretin 7 bin lira, açlık sınırının ise 4 bin lira altına çekilmiştir. Hükümet emeklilerimize ‘Sürünmeye devam et’ demiştir. Emeklilerimiz için durum ekonomik sorunun da ilerisine geçmiş, ortaya adeta bir insan hakları sorunu çıkmıştır.
Emeklilere yüzde 5 zam adı altında sadakayı reva gören, en düşük emekli maaşını asgari ücretin 7 bin lira altına getirmekle övünen hükümet emeklilerimizle dalga geçmektedir. Bütçeyi har vurup harman savuran, israfı tavan noktaya getiren hükümet bu kötü ekonomi yönetimin faturasını dün olduğu gibi bugün de emeklimize kesmektedir. İYİ Parti olarak emeklilerimizin yanında olmaya, onların sesine ses eklemeye devam edeceğiz.” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kullar Ali - bu sesinizi ve infialinizi genel merkez duyar !!!
Eroldemirbek - kendine % 80 zam yapan Erdoğan . emekliye % 42 zam yapıncaya kadar emeklinin canı çıktı % 42 zam açlık sınırının çok altında bir gelirdir EMEKLİ BUNUN CEVABINI SEÇİMDE VERECEKTİR halkımıza şükredin fakir olmak iyidir, beygamberimizde fakirdi diyen imamlarında AKRABALARININ KULAĞI ÇINLAYACAK.
Hakan - siyasi partisin 2 tane nümayiş düzenle
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.