Başkan Acur, "Emekliye ‘Sürünmeye devam et’ diyorlar"

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, açıklamasında “Yaşamlarını çalışarak geçiren, ödedikleri vergilerle, primlerle devletimizi ayakta tutan emeklilerimize bugün reva görülenler artık hepimizi isyan noktasına getirmiştir. Ne yazık ki emekli maaşları müjde denilerek asgari ücretin 7 bin lira, açlık sınırının ise 4 bin lira altına çekilmiştir. Hükümet emeklilerimize ‘Sürünmeye devam et’ demiştir. Emeklilerimiz için durum ekonomik sorunun da ilerisine geçmiş, ortaya adeta bir insan hakları sorunu çıkmıştır.

Emeklilere yüzde 5 zam adı altında sadakayı reva gören, en düşük emekli maaşını asgari ücretin 7 bin lira altına getirmekle övünen hükümet emeklilerimizle dalga geçmektedir. Bütçeyi har vurup harman savuran, israfı tavan noktaya getiren hükümet bu kötü ekonomi yönetimin faturasını dün olduğu gibi bugün de emeklimize kesmektedir. İYİ Parti olarak emeklilerimizin yanında olmaya, onların sesine ses eklemeye devam edeceğiz.” dedi.