Şeydayev imzaya bekleniyor

DUBAİ’DE

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz Ramil Şeydayev transferi ile alakalı gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ramil’in bugün Kocaeli’ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Şu an Dubai’de olan oyuncu buradan uçağa binip Türkiye’ye gelecek. Sağlık kontrolünün ardından resmi imzalar atılacak.

TRANSFER RESMİYET KAZANACAK

Kocaelispor, Azerbaycanlı futbolcu Ramil Şeydayev ile prosedürde anlaştı. Futbolcunun ülkemize gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta taraflar, resmi olmasa da tüm konularda anlaşmaya varmıştı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlamı’nda çok istediği futbolcunun bugün Kocaeli’ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Transferin resmiyet kazanması an meselesi.