Şeydayev imzaya bekleniyor

DUBAİ’DE
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz Ramil Şeydayev transferi ile alakalı gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ramil’in bugün Kocaeli’ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Şu an Dubai’de olan oyuncu buradan uçağa binip Türkiye’ye gelecek. Sağlık kontrolünün ardından resmi imzalar atılacak.
TRANSFER RESMİYET KAZANACAK
Kocaelispor, Azerbaycanlı futbolcu Ramil Şeydayev ile prosedürde anlaştı. Futbolcunun ülkemize gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta taraflar, resmi olmasa da tüm konularda anlaşmaya varmıştı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlamı’nda çok istediği futbolcunun bugün Kocaeli’ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Transferin resmiyet kazanması an meselesi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.