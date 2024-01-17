Trafikte drift atmanın cezası, birini öldürmekten daha ağır!

Motokurye Yunus Emre Göçer'in, kullandığı motosiklete arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un yargılandığı davada jet hızıyla karar çıktı.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmaya, sanık Mahmud ile soruşturma aşamasında şikayetini geri alan Göçer'in eşi Öznur Göçer ve avukatı duruşmaya katılmadı. Baba Metin Göçer'in avukatı ise duruşmaya "şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme kısa bir aranın ardından kararını açıkladı.

Sanığa sabit olan "Taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl hapis cezası verildi. Ardından ceza, takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü ve daha sonra sanığın pişmanlığı dolayısıyla 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi. Bu paranın 10 eşit taksitte ödenmesine karar veren mahkeme, Ankara Emniyet Müdürlüğünce verilen sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına hükmetti. Baba Göçer'in avukatı sanığın cezalandırılmasını isteyerek karara itiraz edeceklerini belirtti. Duruşmayı izleyen Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de karara "Bir motokuryenin canı, karşı taraf yüzde 75 kusurluyken 27 bin TL olamaz" diye tepki gösterdi.

DRİFT ATSA 32 BİN TL...

MUHAMMED Hasan Şeyh Mahmud, 06 CD 4581 plakalı otomobili ile İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Kennedy Caddesi'nde motokurye Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Bilirkişiye göre yüzde 75 kusurluydu. Ölümlü kaza olmasına rağmen sanığın 1 gün bile hapis yatmadan 27 bin 300 liralık cezayla kurtulması kamuoyunda isyana yol açtı. Zira Mahmud aynı caddede aracıyla drift atsaydı (otomobilin kasten kaydırılması) şimdi aldığı cezadan 4 bin 934 lira fazla ödeyecekti. Üstelik 10 taksitte de bölünmeyecekti.

Kaynak: SÖZCÜ