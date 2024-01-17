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Dinamit kullandılar, tarihi köprüye zarar verdiler!

Diyarbakır'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda dinamit patlatılması sonucu tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü trafiğe kapatıldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Dinamit kullandılar, tarihi köprüye zarar verdiler! mask

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi yakınında Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp ilçesinden Muş'a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük yapımı için yapılan çalışmalarda yüklenici firma tarafından dinamit kullanılınca tarihi Taşköprü zarar gördü.

Köprü güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatılırken, kırsal Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın konuya ilişkin, "Köprünün bir kısmı bugün viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü. Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldu" dedi.
# oldu

17 Oca 2024 - 11:04 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

1907 - Ülke dingonun ahırı,muz cumhuriyeti,yokgeçen hanı vs.vs..her türlü tanıma uygun hale geldi çok şükür :):):)

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Ocak 11:15
01

Benden Söylemesi - biz devlet izniyle gölleri kuruttuk köprü neymiş

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Ocak 11:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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