Berat Ali Genç, Belediye Derincespor’da

30 YAŞINDA TECRÜBELİ KANAT
Belediye Derincespor, devre arasında takıma takviye yapmaya devam ediyor. Uşakspor’dan Ömer Faruk Çalışkan’ı geçtiğimiz hafta renklerine bağlayan temsilcimiz, şimdi de Diyarbekirspor’da kiralık olarak forma giyen Çorum FK futbolcusu Berat Ali Genç’i renklere bağladı. 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, Belediye Derincespor adına mücadele edecek.
SAKARYASPOR ALTYAPISINDAN ÇIKMA
Sarı - lacivertli temsilcimiz Belediye Derincespor, tecrübeli kanat oyuncusu Berat Ali Çalışkan ile anlaştı. Çalışkan, Sakaryaspor altyapısında futbola başladı. Tecrübeli oyuncu sırasıyla, Sakaryaspor, Tavşanlı Linyitspor, Çorum Belediyespor, Tuzlaspor, Aydınspor 1923, Çorum FK, Pendikspor, Kırklarelispor, Arnavutköy Belediye ve Diyarbekirspor formalarını terletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.