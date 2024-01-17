Berat Ali Genç, Belediye Derincespor’da

30 YAŞINDA TECRÜBELİ KANAT

Belediye Derincespor, devre arasında takıma takviye yapmaya devam ediyor. Uşakspor’dan Ömer Faruk Çalışkan’ı geçtiğimiz hafta renklerine bağlayan temsilcimiz, şimdi de Diyarbekirspor’da kiralık olarak forma giyen Çorum FK futbolcusu Berat Ali Genç’i renklere bağladı. 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, Belediye Derincespor adına mücadele edecek.

SAKARYASPOR ALTYAPISINDAN ÇIKMA

Sarı - lacivertli temsilcimiz Belediye Derincespor, tecrübeli kanat oyuncusu Berat Ali Çalışkan ile anlaştı. Çalışkan, Sakaryaspor altyapısında futbola başladı. Tecrübeli oyuncu sırasıyla, Sakaryaspor, Tavşanlı Linyitspor, Çorum Belediyespor, Tuzlaspor, Aydınspor 1923, Çorum FK, Pendikspor, Kırklarelispor, Arnavutköy Belediye ve Diyarbekirspor formalarını terletti.