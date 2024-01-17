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Eyüp hazırlıklarında ikinci gün geride kaldı

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, cumartesi akşamı oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına önceki gün başladı. Dün sabah antrenmanı yapan temsilcimiz, bugün de sabah antrenmanı ile çalışmalarına devam edecek

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Kocaelispor, cumartesi akşamı sahasında lider Eyüpspor’u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta yaşanan hakem skandalıyla morali bozulan temsilcimizde çalışmalar üçüncü gününe girdi. Lideri devirip moral yükseltmek isteyen Yeşil - Siyahlılarda eksik yok. Brunga Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren temsilcimiz galibiyete odaklanmış durumda.

SAĞLAM TAKTİK DENİYOR

Kocaelispor’da, Atila Turan, geçtiğimiz hafta oynanan skandal Manisa FK maçında sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. Bu hafta sol bekte kimin oynayacağı kafalarda soru işareti yarattı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlamda bu doğrultuda taktik geliştirmeye çalışıyor. Sol bek sorunu ile alakalı mesai harcıyor. Çalışmalarda 3’lü stoper ve sağ bek devşirmesi deneyen tecrübeli teknik adam nihai kararını önümüzdeki günlerde verecek.
# Kocaelispor, Eyüpspor

17 Oca 2024 - 11:11 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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