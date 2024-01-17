17 Oca 2024 - 11:11- Spor G:

KÖRFEZ’DE SAVAŞ ALARMI!..

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, cumartesi akşamı oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına önceki gün başladı. Dün sabah antrenmanı yapan temsilcimiz, bugün de sabah antrenmanı ile çalışmalarına devam edecek

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KÖRFEZ’DE SAVAŞ ALARMI!.. mask
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EKSİK YOK

Kocaelispor, cumartesi akşamı sahasında lider Eyüpspor’u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta yaşanan hakem skandalıyla morali bozulan temsilcimizde çalışmalar üçüncü gününe girdi. Lideri devirip moral yükseltmek isteyen Yeşil - Siyahlılarda eksik yok. Brunga Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren temsilcimiz galibiyete odaklanmış durumda.

SAĞLAM TAKTİK DENİYOR

Kocaelispor’da, Atila Turan, geçtiğimiz hafta oynanan skandal Manisa FK maçında sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. Bu hafta sol bekte kimin oynayacağı kafalarda soru işareti yarattı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlamda bu doğrultuda taktik geliştirmeye çalışıyor. Sol bek sorunu ile alakalı mesai harcıyor. Çalışmalarda 3’lü stoper ve sağ bek devşirmesi deneyen tecrübeli teknik adam nihai kararını önümüzdeki günlerde verecek.

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Eyüpspor

18

15

0

3

48

15

+33

45

2

Göztepe

18

11

2

5

28

13

+15

35

3

KOCAELİSPOR

18

10

3

5

30

22

+8

33

4

Bodrumspor

18

9

5

4

27

13

+14

32

5

Sakaryaspor

18

9

5

4

29

20

+9

32

6

Bandırmaspor

18

8

6

4

23

15

+8

30

7

Çorum FK

18

9

3

6

32

19

+13

30

8

Gençlerbirliği

18

7

7

4

20

20

0

28

9

Ümraniyespor

18

6

5

7

20

22

-2

23

10

Boluspor

18

6

5

7

14

20

-6

23

11

Manisa FK

18

5

7

6

22

19

+3

22

12

Erzurumspor FK

18

4

8

6

17

20

-3

20

13

Adanaspor

18

6

2

10

17

26

-9

20

14

Keçiörengücü

18

5

4

9

15

24

-9

19

15

Şanlıurfaspor

18

3

7

8

11

24

-13

16

16

Tuzlaspor

18

4

4

10

17

31

-14

16

17

Altay

18

4

2

12

11

36

-25

11

18

Giresunspor

18

2

3

13

11

33

-22

9

18.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

19.HAFTA PROGRAMI:

# Kocaelispor, Eyüpspor, taktik, eksik yok, sağ, çorum fk

17 Oca 2024 - 11:11 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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