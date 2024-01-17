KÖRFEZ’DE SAVAŞ ALARMI!..

EKSİK YOK

Kocaelispor, cumartesi akşamı sahasında lider Eyüpspor’u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta yaşanan hakem skandalıyla morali bozulan temsilcimizde çalışmalar üçüncü gününe girdi. Lideri devirip moral yükseltmek isteyen Yeşil - Siyahlılarda eksik yok. Brunga Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren temsilcimiz galibiyete odaklanmış durumda.

SAĞLAM TAKTİK DENİYOR

Kocaelispor’da, Atila Turan, geçtiğimiz hafta oynanan skandal Manisa FK maçında sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. Bu hafta sol bekte kimin oynayacağı kafalarda soru işareti yarattı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlamda bu doğrultuda taktik geliştirmeye çalışıyor. Sol bek sorunu ile alakalı mesai harcıyor. Çalışmalarda 3’lü stoper ve sağ bek devşirmesi deneyen tecrübeli teknik adam nihai kararını önümüzdeki günlerde verecek.

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1 Eyüpspor 18 15 0 3 48 15 +33 45 2 Göztepe 18 11 2 5 28 13 +15 35 3 KOCAELİSPOR 18 10 3 5 30 22 +8 33 4 Bodrumspor 18 9 5 4 27 13 +14 32 5 Sakaryaspor 18 9 5 4 29 20 +9 32 6 Bandırmaspor 18 8 6 4 23 15 +8 30 7 Çorum FK 18 9 3 6 32 19 +13 30 8 Gençlerbirliği 18 7 7 4 20 20 0 28 9 Ümraniyespor 18 6 5 7 20 22 -2 23 10 Boluspor 18 6 5 7 14 20 -6 23 11 Manisa FK 18 5 7 6 22 19 +3 22 12 Erzurumspor FK 18 4 8 6 17 20 -3 20 13 Adanaspor 18 6 2 10 17 26 -9 20 14 Keçiörengücü 18 5 4 9 15 24 -9 19 15 Şanlıurfaspor 18 3 7 8 11 24 -13 16 16 Tuzlaspor 18 4 4 10 17 31 -14 16 17 Altay 18 4 2 12 11 36 -25 11 18 Giresunspor 18 2 3 13 11 33 -22 9

18.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

19.HAFTA PROGRAMI: