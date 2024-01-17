KÖRFEZ’DE SAVAŞ ALARMI!..

EKSİK YOK
Kocaelispor, cumartesi akşamı sahasında lider Eyüpspor’u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta yaşanan hakem skandalıyla morali bozulan temsilcimizde çalışmalar üçüncü gününe girdi. Lideri devirip moral yükseltmek isteyen Yeşil - Siyahlılarda eksik yok. Brunga Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren temsilcimiz galibiyete odaklanmış durumda.
SAĞLAM TAKTİK DENİYOR
Kocaelispor’da, Atila Turan, geçtiğimiz hafta oynanan skandal Manisa FK maçında sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. Bu hafta sol bekte kimin oynayacağı kafalarda soru işareti yarattı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlamda bu doğrultuda taktik geliştirmeye çalışıyor. Sol bek sorunu ile alakalı mesai harcıyor. Çalışmalarda 3’lü stoper ve sağ bek devşirmesi deneyen tecrübeli teknik adam nihai kararını önümüzdeki günlerde verecek.
TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
18
15
0
3
48
15
+33
45
2
18
11
2
5
28
13
+15
35
3
18
10
3
5
30
22
+8
33
4
18
9
5
4
27
13
+14
32
5
18
9
5
4
29
20
+9
32
6
18
8
6
4
23
15
+8
30
7
18
9
3
6
32
19
+13
30
8
18
7
7
4
20
20
0
28
9
18
6
5
7
20
22
-2
23
10
18
6
5
7
14
20
-6
23
11
18
5
7
6
22
19
+3
22
12
18
4
8
6
17
20
-3
20
13
18
6
2
10
17
26
-9
20
14
18
5
4
9
15
24
-9
19
15
18
3
7
8
11
24
-13
16
16
18
4
4
10
17
31
-14
16
17
18
4
2
12
11
36
-25
11
18
18
2
3
13
11
33
-22
9
18.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
15/01
14/01
14/01
14/01
13/01
13/01
13/01
13/01
12/01
19.HAFTA PROGRAMI:
19/01
20:00
20/01
13:30
20/01
16:00
20/01
19:00
21/01
13:30
21/01
13:30
21/01
16:00
21/01
19:00
22/01
20:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.