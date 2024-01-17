KSO Başkanı Zeytinoğlu açıkladı: Kocaeli İhracatta kaçıncı sırada yer alıyor?

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 2024 yılının ilk meclisi, ocak ayı meclis toplantısı Kocaeli Sanayi Odası binasında gerçekleşti. Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul'un başkanlık yaptığı meclis toplantısının konuk katılımcısı KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu oldu.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu gerçekleştirdiği meclis konuşmasında ekonomik verileri değerlendirdi. Zeytinoğlu konuşmasında şunları söyledi,

DIŞ TİCARETTE 40. SIRADAYIZ

“Enflasyonda, 2023 yılının yüksek ancak beklenen seviyede tamamlandığını görüyoruz. 2024’te ise, Ocak’tan sonra döviz kurlarındaki hareketlenmenin etkisi ve baz etkisiyle birkaç ay daha yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre aralık ayında Kocaeli’den gerçekleşen; ihracat 3 milyar 407 milyon dolar, ithalat 6 milyar 676 milyon dolar. Kocaeli dış ticaret hacmi 118,7 milyar dolar, Türkiye dış ticaretindeki payı yüzde 19,2. Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek, OECD verilerine göre dış ticarette 40. sıradayız.

İSTİHDAMA KATKILARI ÇOK DEĞERLİ

Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ niteliğinde ama bölgemizde bu oranın biraz daha düşük olduğunu biliyoruz. Ekonomimizin temel taşı olan bu KOBİ’lerin, ülkemiz ekonomisindeki önemi aşikar. Esnek ve değişen şartlara uyum kabiliyeti yüksek olan KOBİ’lerin istihdama katkıları da çok değerli. KOSGEB’in açıkladığı destekler; KOBİ’lerimizin proje çalışmalarını teşvik ediyor ve böylece işletmelerimizin kendi sorunlarını çözebilmelerine olanak sağlıyor. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği için ‘Yeşil ve Dijital’ konuları en temel öncelik haline geldi. Haliyle dijitalleşme ve karbonsuzlaşma bizlerin de en önemli gündemi.

4 ŞİRKETTEN BİRİ KARBON İZİNİ ÖLÇEBİLİYOR

Bu kapsamda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının 1 Ekim 2023'teki geçiş aşaması başladı. 2026 Ocak ayında ise vergilendirme süreci başlayacak. TEPAV tarafından yapılan ankete göre, Çin ve Rusya’nın ardından Türkiye, SKDM’den en fazla etkilenecek üçüncü ülke. Ayrıca anket; Türkiye’de her 4 şirketten yalnızca birinin karbon ayak izi hesabı yapabildiğini ortaya koyuyor. Bu sonuçlar firmalarımızın bu sürece uyum sağlayabilmeleri için uzun bir yolumuz olduğunu gösteriyor. Firmalarımızın bu süreçte finansman desteğine ihtiyacı olduğunu sürekli dile getiriyorduk. KOSGEB olarak yeni açıkladığınız Yeşil Sanayi Destek Programı’nın bu amaca hizmet ediyor olması memnuniyet verici.”