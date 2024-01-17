Beştepe'den açıklama yapıldı: KÖİ YÖNTEMİYLE ARAPLARA SATILIYOR!

Hükümet, Türkiye'nin birçok varlığını Körfez'deki Arap ülkelerine satmak için çalışmalara hız verdi.
Bloomberg'e konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, kamu özel işbirliği (KÖİ) yöntemiyle yapılan projelerde satışın masada olduğunu, 22 şehir hastanesinden biri için Körfez'den bir Arap yatırımcıyla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Dağlıoğlu, 2024'te 13 ile 15 milyar dolar arasında doğrudan yabancı yatırım beklediğini, bunlar arasında en az bir otomobil üreticisi olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elon Musk ile eylül ayında görüştüğünde Türkiye'ye yatırım davetinde bulunmuştu. Çinli Chery firmasının da Türkiye'de yatırım yapmayı değerlendirdiği iddiası basına yansımıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında Temmuz 2023'te 51 milyar dolarlık yatırım öngören anlaşma yapılmıştı.
Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesine, şehir hastaneleri için kira ve hizmet alımı kapsamında 83,7 milyar TL'lik ödeme öngörülmüştü.
KÖİ GÖSTERGELERİ
Türkiye'e 4 farklı KÖİ modeli kullanılmaktadır. Bu modeller arasından en çok kullanılanı 127 projeyle Yap-İşlet-Devret iken, onu 120 projeyle İşletme Hakkı Devri, 18 projeyle Yap-Kirala-Devret ve 5 projeyle Yap-İşlet modelleri takip ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, KÖİ modeliyle gerçekleştirilen projelerin yatırım tutarlarının[ sektörel dağılımına bakıldığında; 2023 yılı Eylül ayı fiyatlarıyla 32,5 milyar dolar ile karayolu sektörünün ilk sırada olduğu görülüyor. Havaalanları 24 milyar dolar ile ikinci sırada. Bunu 21,7 milyar dolar ile enerji sektörü takip ediyor.
Yap-Kirala-Devret modeliyle gerçekleştirilen sağlık projeleri 13,1 milyar dolar ile dördüncü sırada.
İşletme hakkı devri bedellerinin sektörel dağılımına bakıldığında havaalanlarının 75,8 milyar dolar ile birinci sırada bulunduğu görülüyor. Bunu 22,7 milyar dolar ile enerji sektörü, 3,3 milyar dolar ile limanlar ve 3,2 milyar dolar ile yat limanları takip ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Emekli - Niye şehir hastanesini satarsınız hastaneler darphane gibi para basıyor günün 24 saati randevular dolu .eger bu ülkede satacaksanız külliyeyi satın uçakları satın makam araçlarını satılan mal ülkeye para kazansırsın .Araplar yarın sizi o hastenelerde köleleştirir.
Eroldemirbek - bir savaşta kaybetdip yenilmemize gerek yok ki AKP ZATEN VATAN TOPRAKLARINI İSTİLA ETTİRDİ HERŞEYİMİZİ YABANCILARA SATTI , DÜŞMAN BİZİ YENİP İŞGAL ETSE İDİ BUKADAR YABANCI ÜLKEMİZE DOLMAZDI .
Eroldemirbek - ÇATIR ÇATIR SATILAN , TÜRKLRRİN TOPRAKLARI FABRİKALARI HASTANELERİ BANKALARI LİMANLARI İ ASKERİ FABRİKALARI , ŞİRKETLERİ akp iktidarını sürdürebilsin diiye satılmaktadır TÜRKLER UYUMAKTADIR dün milliyetçilik yapanlar bugün desteklemektedir .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.