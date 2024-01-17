Beştepe'den açıklama yapıldı: KÖİ YÖNTEMİYLE ARAPLARA SATILIYOR!

Hükümet, Türkiye'nin birçok varlığını Körfez'deki Arap ülkelerine satmak için çalışmalara hız verdi.

Bloomberg'e konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, kamu özel işbirliği (KÖİ) yöntemiyle yapılan projelerde satışın masada olduğunu, 22 şehir hastanesinden biri için Körfez'den bir Arap yatırımcıyla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Dağlıoğlu, 2024'te 13 ile 15 milyar dolar arasında doğrudan yabancı yatırım beklediğini, bunlar arasında en az bir otomobil üreticisi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elon Musk ile eylül ayında görüştüğünde Türkiye'ye yatırım davetinde bulunmuştu. Çinli Chery firmasının da Türkiye'de yatırım yapmayı değerlendirdiği iddiası basına yansımıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında Temmuz 2023'te 51 milyar dolarlık yatırım öngören anlaşma yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesine, şehir hastaneleri için kira ve hizmet alımı kapsamında 83,7 milyar TL'lik ödeme öngörülmüştü.

KÖİ GÖSTERGELERİ

Türkiye'e 4 farklı KÖİ modeli kullanılmaktadır. Bu modeller arasından en çok kullanılanı 127 projeyle Yap-İşlet-Devret iken, onu 120 projeyle İşletme Hakkı Devri, 18 projeyle Yap-Kirala-Devret ve 5 projeyle Yap-İşlet modelleri takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, KÖİ modeliyle gerçekleştirilen projelerin yatırım tutarlarının[ sektörel dağılımına bakıldığında; 2023 yılı Eylül ayı fiyatlarıyla 32,5 milyar dolar ile karayolu sektörünün ilk sırada olduğu görülüyor. Havaalanları 24 milyar dolar ile ikinci sırada. Bunu 21,7 milyar dolar ile enerji sektörü takip ediyor.

Yap-Kirala-Devret modeliyle gerçekleştirilen sağlık projeleri 13,1 milyar dolar ile dördüncü sırada.

İşletme hakkı devri bedellerinin sektörel dağılımına bakıldığında havaalanlarının 75,8 milyar dolar ile birinci sırada bulunduğu görülüyor. Bunu 22,7 milyar dolar ile enerji sektörü, 3,3 milyar dolar ile limanlar ve 3,2 milyar dolar ile yat limanları takip ediyor.