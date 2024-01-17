TKH'den emekli yurttaşlara çağrı!

TKH açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
" AKP iktidarının bugün emekli maaşlarına dönük açıkladığı zam oranı halkımızla dalga geçmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Asgari ücretin 17 bin TL seviyesine çıktığı bir ortamda emekli maaşlarına yapılan yüzde 5’lik ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ülkemizdeki milyonlarca insanın açlık ve yoksulluğa terk edilmesinin resmidir. Türkiye’de açlık sınırının 14 bin TL, yoksulluk sınırının 47 bin TL, bekar bir emekçinin aylık yaşama maliyetinin 19 bin TL düzeylerinde olduğu hesaba katılırsa bu durum daha açık bir şekilde görülecektir.
Sermaye iktidarı adına elinden gelini yapan AKP iktidarı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü “ Emekliler Yılı” olarak ilan etmesi büyük bir iki yüzlülüktür.
2023’te seçimler öncesinde EYT’lilerin uzun yıllar verdiği mücadeleyi seçim yatırımına çeviren ve milyonlarca emekçinin ağzına bir parmak bal çalmaya çalışan AKP’nin balonu patlamıştır.
Bugün açık bir şekilde, AKP iktidarı ve Türkiye’deki kapitalist düzen emekçilere de emeklilere de “mezarda emeklilik” dışında bir seçenek sunmamaktadır.
Bu sisteme, yalancıların ve haramilerin düzenine mahkûm değiliz. Ülkemizin tüm yurttaşları gibi emekliler de insanca bir yaşam için eşitlikçi bir düzen içerisinde yaşamayı hak etmektedir.
İşte bunun için bu düzen değişmeli, sömürü düzeni yıkılmalıdır.
Tüm emekli yurttaşlara açık çağrımızdır: AKP’ye de, bu düzene de sırtınızı dönün!"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Alikahyayahya - KOMÜNİZM DÜNYADA BİTTİ SİZLER HALA KEL AYNAK KUŞLARI GİBİ ORTAYA ÇIKIYORSUNUZ SAYINIZ BİR ELİN PARMAKLARI KADAR BU MEMLEKET KOMÜNİZME GEÇİT VERMEZ ÇOK UĞRAŞMAYIN SİZE BURDAN EKMEK ÇIKMAZ BAŞKA KAPIYA TARAFTAR BULAMAYACAĞIZA GÖRE TARİH OLUP GİDECEKSİNİZ BU KADAR NOKTA
Eroldemirbek - suriyelilere suriyede bizim paramızla bahçeli 2 katlı müstakil briketten evler yapıp veren akp TÜRKLERİ EVSİZ , PARASIZ ,AÇ BIRAKMIŞTIR . NOKTA .
Selam - yanlış logo koymuşsunuz. Bu tkp'nin logosu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.