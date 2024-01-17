Darıca’ya 27 yaşında teknik direktör geldi

27 YAŞINDA…
Yeni sezona Emre Denizli ile başlayan Darıca Gençlerbirliği, genç teknik adam ile yollarını ayırmış ve bir zamanların Yunan efsanesi Gekas takımın başına getirmişti. Gekas ile de yollarını ayıran Darıca Gençlerbirliği, 27 yaşındakş genç teknik adam Sezgin Turan ile anlaşmaya vardı. Darıca Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "2023- 2024 sezonunun ikinci yarısı için A Takım teknik direktörlük görevine Sezgin Turan getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.