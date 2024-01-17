17 Oca 2024 - 12:12- Spor G:

Darıca’ya 27 yaşında teknik direktör geldi

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü 27 yaşındaki Sezgin Turan oldu

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Darıca’ya 27 yaşında teknik direktör geldi mask

27 YAŞINDA…

Yeni sezona Emre Denizli ile başlayan Darıca Gençlerbirliği, genç teknik adam ile yollarını ayırmış ve bir zamanların Yunan efsanesi Gekas takımın başına getirmişti. Gekas ile de yollarını ayıran Darıca Gençlerbirliği, 27 yaşındakş genç teknik adam Sezgin Turan ile anlaşmaya vardı. Darıca Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "2023- 2024 sezonunun ikinci yarısı için A Takım teknik direktörlük görevine Sezgin Turan getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz."
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17 Oca 2024 - 12:12 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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